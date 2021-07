​Sarah Jessica Parker ujawniła tytuł pierwszego odcinka nowego "Seksu w wielkim mieście"

Informację o tym, że legendarny serial HBO, który przez lata zdobył osiem Złotych Globów i siedem statuetek Emmy, doczeka się kontynuacji w postaci siódmego, potwierdzono w styczniu. Nowa odsłona serii zatytułowana "And Just Like That..." zaprezentuje dalsze losy bohaterek serialu, ukazując "perypetie i zmagania kobiet po pięćdziesiątce".

Do swoich ról powrócą Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon, Kristin Davis oraz serialowi amanci - wcielający się w Mr. Biga Chris Noth i John Corbett, który sportretował na ekranie Aidena. Czekających na premierę kontynuacji serialu widzów rozczarowała jednak informacja o nieobecności Kim Cattrall, czyli Samanthy Jones. Aktorka wyjaśniła, że nie ma zamiaru wracać na plan, gdyż "Seks w wielkim mieście" to dla niej zamknięty rozdział.

W zeszłym miesiącu "The Hollywood Reporter" ujawnił, iż w nadchodzącej kontynuacji "Seksu w wielkim mieście" zobaczymy za to uwielbianych przez widzów odtwórców drugoplanowych ról. Willie Garson ponownie zagra przyjaciela Carrie Bradshaw, Stanforda Blatcha, a Evan Handler powróci jako mąż Charlotte, Harry Goldenblatt. "Wszyscy członkowie obsady "And Just Like That..." są zachwyceni tym, że mogą kontynuować wątki fabularne z udziałem ich postaci. My też nie możemy się doczekać ich powrotu, bo to dzięki nim ci bohaterowie byli i wciąż są tak bardzo kochani przez odbiorców" - skomentował wówczas producent wykonawczy serii Michael Patrick King.

Wszystko wskazuje na to, iż prace nad sequelem serii nabierają tempa. Podsycić i tak ogromne zainteresowanie fanów serialu postanowiła teraz Sarah Jessica Parker. Odtwórczyni głównej roli w produkcji zamieściła na Instagramie serię zdjęć prezentujących ekwipunek, który zabierze ze sobą nazajutrz na plan zdjęciowy. Parker wyruszy wyposażona w ulubione przekąski, takie jak chipsy i orzeszki, olejki eteryczne oraz książki. "Oto niezbędne rzeczy, które muszę ze sobą zabrać. Przygotowania do pierwszego dnia zdjęć trwają w najlepsze" - napisała gwiazda.

Aktorka ujawniła też tytuł premierowego odcinka szykowanej przez HBO Max serii, który brzmi "Hello It’s Me". Fani spekulują, że jest to nawiązanie do klasycznego utworu Todda Rundgrena z 1972 roku lub słynnego przeboju Adele. Komentujący post Parker odbiorcy nie kryją entuzjazmu w związku z wyczekiwanym sequelem "Seksu w wielkim mieście". "Jestem niesamowicie podekscytowana! Nie mogę się doczekać" - napisała jedna z fanek. "Oglądam ten serial na okrągło. Liczę na to, że kontynuacja będzie utrzymana w podobnym klimacie, co oryginał" - dodała inna. "Cudownie, że zaczynacie. Połamania nóg!" - skomentował kolejny internauta.

