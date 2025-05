Lizzo odstawiła wysokokaloryczne napoje, a do codziennego menu wprowadziła produkty białkowe i pełnoziarniste. Wyznała, że niegdyś miała skłonność do objadania się i musiała zacząć stosować deficyt kaloryczny.

Ostatnio artystka została przyłapana w Nowym Jorku po wyjściu ze studia programu "Watch What Happens Live with Andy Cohen". Piosenkarka postawiła na czarny total look. Założyła ażurową kreację, która podkreślała jej sylwetkę.