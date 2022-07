Shazza walczy z chorobą. "Jestem pełna energii, nie jest tak, że leżę i odpuściłam"

Shazza - muzyczna kariera Marleny Magdaleny Pańkowskiej

Planowała zostać policjantką. Interesowała ją kryminologia. Ale jedno spotkanie zmieniło wszystko. Gdyby nie ono, Magdalena Pańkowska prawdopodobnie nie miałaby na swoim koncie tylu muzycznych hitów. Shazza zaczynała od współpracy z grupą Toy Boys, a solową karierę rozpoczęła w 1992 roku. Pierwsza płyta "Baiao Bongo" przyniosła Shazzie ogromną popularność. W kolejnych latach Shazza odnotowywała na swoim artystycznym koncie jeszcze większe sukcesy.

SHAZZA - zmysłowa, wrażliwa na otoczenie i ludzi oraz muzykę klasyczną, obdarzona nietuzinkowym tembrem głosu. Z powodzeniem zadebiutowała w 1992 r. w muzyce popularno-rozrywkowej, występami z grupą TOY BOYS, grając na instrumentach klawiszowych. czytamy na oficjalnej stronie piosenkarki

"Bierz co chcesz" - to utwór, który w latach 90. nucono w całej Polsce. Jeden z największych hitów Shazzy długo zajmował pierwsze miejsca na liście przebojów programu "Disco Relax", a teledysk do niego został okrzyknięty kultowym. Za album "Egipskie noce" "królowa disco polo" odebrała podwójną platynową płytę. Później kolejne hity i kolejne sukcesy. Łącznie, wokalistka wydała osiem albumów i sprzedała ponad dwa miliony egzemplarzy. Do dzisiaj wiele osób podryguje nóżką, gdy usłyszy Shazzę w utworach "Tak bardzo zakochani", "Baiao Bongo" czy "Tak blisko nieba".

Shazza w 2002 roku zdecydowała się na przerwanie kariery. Wtedy to też z anteny zniknął znany program "Disco Relax". Piosenkarka wyjechała do USA. Po czterech latach powróciła do działalności muzycznej.

W tym roku Shazza obchodzi jubileusz 30-lecia na scenie. Świętowanie zbiegło się z poważnymi problemami zdrowotnymi Marleny Magdaleny Pańkowskiej. Artystka dowiedziała się, że jest poważnie chora. Niedawno, podczas wywiadu zdradziła, że od dwóch lat zmaga się z chłoniakiem.

Shazza walczy z chorobą

55-latka nie poddaje się, jak mówi, zawsze ma w sobie dużo energii, a praca jest dla niej najlepszym lekarstwem. O diagnozie opowiedziała w "Pytaniu na Śniadanie". Shazza o chorobie dowiedziała się podczas kontrolnych badań. - Kilka lat temu zachorowałam na chorobę nowotworową. Jadąc na jeden z koncertów, wykonałam rezonans magnetyczny i się okazało, że jestem chora. Wynik na początku powalił mnie z nóg, ale jestem silną osobą, więc się zebrałam i wzięłam za siebie - przyznała w rozmowe z dziennikarzem "PnŚ".

Jestem pełna energii, nie jest tak, że leżę i odpuściłam. (...)Dbajmy o nasze zdrowie, róbmy badania i cieszmy się tym, że mamy siebie nawzajem powiedziała w programie "Alarm" Shazza

Piosenkarka jest pod kontrolą specjalistów. Przechodzi leczenie, ale jak przyznaje, nie zwalnia temapa. Zaczyna świętować 30 lat artystycznej kariery i rusza w wielką trasę koncertową. W rozmowe z tygodnikiem "Na żywo" przyznała: "To wspaniałe uczucie, kiedy publiczność w różnym wieku śpiewa razem ze mną. Poostatnich koncertach wielu ludzi życzyło mi zdrowia. Bardzo doceniam te miłe gesty. Również życzę wszystkim dużo zdrowia, bo ono jest w życiu najważniejsze".

