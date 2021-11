Siostra Roberta Lewandowskiego jest z niego dumna. Milena Lewandowska to piękna kobieta!

33-letni Robert Lewandowski to prawdziwy szczęściarz, bo w każdej sytuacji wspierają go ukochane kobiety. Ma dwie urocze córki, kochającą żonę, mamę i siostrę, która razem z Anną i Iwoną Lewandowską towarzyszyły znanemu piłkarzowi podczas gali Złotej Piłki 2021 w Paryżu.



Robert Lewandowski został doceniony przez redakcję "France Football", która uznała go za najlepszego napastnika roku i choć nie udało mu się otrzymać najważniejszej statuetki — Złotej Piłki, dla wielu osób, na czele z rodziną i tak jest zwycięzcą.



Jego siostra, Milena Lewandowska w poście na Instagramie, opublikowanym po ogłoszeniu wyników, wyznała, że dla niej brat był najlepszy. Nic dziwnego, w końcu osiągnięcia zawodnika robią wrażenie!



Podczas gali wręczenia Złotej Piłki od Mileny Lewandowskiej trudno było oderwać wzrok.



36-letnia siostra gwiazdy sportu podczas wydarzenia zaprezentowała się w eleganckim czarnym garniturze i długich kolczykach.



Piękna brunetka olśniła fanów!



Milena Lewandowska. Kim jest siostra Roberta Lewandowskiego?

Milena Lewandowska ma 36 lat i podobnie jak jej brat, docenia rolę sportu w swoim życiu.

W przeszłości trenowała siatkówkę. Grała w AZS Politechniki Warszawskiej i choć obecnie nie jest już zawodowym sportowcem, wciąż pozostaje aktywna. Ma dobry kontakt z bratem i szwagierką, Anną Lewandowską, w której obozach treningowych brała udział kilka razy.

7 czerwca 2014 roku Milena Lewandowska zmieniła stan cywilny, wychodząc za Radosława Mirosa, który jest właścicielem marki garniturów Signor Leone.

Jest również szczęśliwą mamą dwójki dzieci. Ma syna i córkę.

