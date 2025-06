Dociera do nas coraz więcej doniesień ekspertów, którzy przekonują, jak pozytywny wpływ na nasze życie, zdrowie psychiczne i fizyczne ma przyjaźń. Naukowcy stawiają odważne wnioski, które zakładają, że obecność bliskich, zaufanych osób, które nie są z nami spokrewnione, może skutkować mniejszym ryzykiem zachorowania na nowotwory, ustaniem epizodów depresyjnych, lepszą wydolnością organizmu i ogólnie życzliwszym nastawieniem do świata. W świetle tych doniesień informacje, które zawierają najnowsze raporty dotyczące przyjaźni, mogą nie brzmieć zbyt pozytywnie. Jak się okazuje, kręgi przyjaciół dorosłych osób niebezpiecznie się kurczą. Jakie mogą być tego powody?

Badanie przeprowadzone przez amerykańską organizację Survey Center on American Life w 2021 r. wykazało, że Amerykanie mają mniej bliskich przyjaciół niż kiedyś, rzadziej z nimi rozmawiają i mniej polegają na przyjaciołach w kwestii wsparcia. Kręgi towarzyskie niebezpiecznie się kurczą. Odsetek mężczyzn, którzy twierdzili, że mają co najmniej sześciu bliskich przyjaciół, spadł z 55 procent w 1990 r. do 27 procent w 2021 r.