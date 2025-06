Co przyniesie sobota, 7 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Barana

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych trzymaj z tymi ludźmi, z którymi dobrze Ci się pracuje i… zachowaj skromność. Być może kochana osoba nosi w sercu ideę, marzenie lub plan, które są w stanie przyćmić nawet najbardziej płomienną miłość. Nie ma na świecie mocarza, który ustąpiłby przed muzą. Nie chowaj urazy. W finansach możesz stać się czyimś podwykonawcą, pomocnikiem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Byka

Karta Rycerz Mieczy

W życiu osobistym możesz mieć do czynienia z osobą gwałtowną, popędliwą. Ten ktoś nie znosi niesprawiedliwości, często potrzebuje powiedzieć swoje zdanie. Z czasem pewnie wyluzuje, a teraz bardzo skorzysta z Twojej cierpliwości. Jeśli oczywiście zamierzasz ją okazać. W finansach musisz pilnie zająć się pewną sprawą. Nie zasypiaj gruszek w popiele.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Bliźniąt

Karta Mag

W życiu osobistym proste, pospolite sztuczki najlepiej działają na szerokie audytorium. Jeśli chcesz zyskać popularność wśród ludzi, staraj się ich rozbawić, zaciekawić efektownym trikiem, "sprzedać" gorącą nowinkę lub plotkę. Ktoś chce uwierzyć w magię, prawda go nie interesuje. W finansach pomyśl o rozwoju w branży rozrywkowej, przy obsłudze imprez.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Raka

Karta Diabeł

W życiu osobistym ktoś chce Cię onieśmielić, przyćmić, wykorzystać Twój strach. Pamiętaj, że w relacjach z ludźmi rzadko zdarzają się sytuacje bez wyjścia. Możesz się wycofać, wyrazić sprzeciw, postawić granicę, wyznaczyć miejsce, z którego się nie cofniesz, a od którego proponujesz szukać kompromisu. W finansach nie rób i nie podpisuj niczego pod presją, przymusem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Lwa

Karta Rycerz Buław

W życiu osobistym uważaj, by nie zakłócić swoim zachowaniem czyjegoś spokoju, nie naruszyć lokalnego obyczaju. Cudze podejście może wydać Ci się niezrozumiałe, a nawet irytujące, ale nie spiesz się z oceną. Obserwuj, wysłuchaj, wstrzymaj się jeszcze od komentowania. W finansach możesz handlować z kimś w podróży, wymienić się cennymi znaleziskami lub doświadczeniem.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Panny

Karta 10 Denarów

W życiu osobistym staraj się mieć przyjaciół i znajomych w zróżnicowanym wieku. Śledź nowinki, orientuj się, czym żyje młodzież, jakie są trendy na całym globie. Być może całkiem niedługo zwróci się do Ciebie osoba, której trzeba będzie objaśnić świat, ośmielić ją do wyjścia ze strefy komfortu. W finansach możesz dorobić się na rodzinnym biznesie, kupić lub sprzedać dom.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wagi

Karta Koło Fortuny

Mówi się, że nic, co człowiek postanowi, nie zostało wyryte w kamieniu. Jednak instrukcje zapisane w księdze życia mogą narzucać powtarzalne zachowania, a wśród nich też błędy. Jeśli pozornie nowa ścieżka zaprowadziła Cię do punktu wyjścia, przemyśl, w którą stronę stawiasz kroki, na kogo szczególnie zwracasz uwagę. W finansach możesz wrócić do jakiegoś projektu.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Skorpiona

Karta Cesarzowa

W relacjach osobistych postaw na delikatność i niewinność. Daj komuś wybór i nie ograniczaj też własnych opcji. Chociaż chwila wydaje się wiecznością, to lata często przemijają jak chwila. Warto spędzić je w ruchu, bez nadmiernych oczekiwań do siebie i do otoczenia. W finansach możesz sprawdzić się, hodując rośliny, w agroturystyce lub przy opiece nad dziećmi.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Strzelca

Karta Królowa Denarów

W relacjach prywatnych może przytłaczać Cię poczucie obowiązku. Jest tylu ludzi, którym trzeba pomóc, jak tu znaleźć czas i zasoby dla wszystkich?! Rób tylko tyle, ile naprawdę możesz i nauczyć się odmawiać tym, którzy doskonale poradzą sobie bez Ciebie. I niech Cię to nie boli. W finansach nie rozdawaj wszystkiego aby nie pozostać z niczym.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Koziorożca

Karta 5 Kielichów

W życiu osobistym możesz poczuć osamotnienie i brak zrozumienia ze strony bliskich. Nieważne, jak bardzo współczują Tobie inni. W końcu muszą udać się do swoich zajęć. Część z nich za jakiś czas bardzo Ci pomoże. Warto też powiedzieć otwarcie o swoim smutku. Ktoś może nie zdawać sobie sprawy, co przeżywasz. W finansach nie ma co bez końca rozpamiętywać straty.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Wodnika

Karta Księżyc

Niektórzy ludzie czują, że kochają dopiero, gdy w ich życiu pojawią się komplikacje. Mają tendencje do dramatyzowania, wystawiają miłość na próby, zaś uczuciowa sielanka szybko ich nudzi i frustruje. Takie podejście dobre jest dla filmu czy na kartach książki, jednak w prawdziwym życiu męczy. Wystrzegaj się go. W finansach możesz zdobyć pieniądze dzięki fotografii.

Horoskop tarotowy na sobotę dla Ryb

Karta 10 Denarów

W życiu osobistym zastanów się, co chcesz przekazać kolejnym pokoleniom, jak możesz pozytywnie wpłynąć na otoczenie. Nawet jeśli nie mamy dzieci, to przecież po nas przyjdą kolejni ludzie. Już teraz pracujmy, by pozostawić im czysty, tolerancyjny i dostatni świat. W finansach możesz rozkręcić interes, który przyniesie Ci zysk na dekady lub przejąć firmę.

