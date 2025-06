Zamek został zbudowany w XIV wieku przez ród Tęczyńskich - jedną z najważniejszych rodzin Małopolski w tamtym czasie. Początkowo gotycka warownia, z czasem przekształciła się w renesansową rezydencję, nazywaną niegdyś małym Wawelem. Dziś to już tylko ruina, ale taka, która mówi więcej niż niejeden muzealny eksponat. Spalony przez Szwedów w 1656 roku i porzucony po pożarze w XVIII wieku, zamek długo niszczał. Dopiero niedawno przeszedł zabezpieczenia konserwatorskie i został udostępniony turystom, jako tzw. trwała ruina - co oznacza, że można go swobodnie zwiedzać, nie psując jego surowego charakteru.