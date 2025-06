Tatarak to roślina, która swoim wyglądem przypomina wysoką trawę. Rośnie przy zbiornikach wodnych. Dawniej, podczas Zielonych Świątek, wykorzystywano go do różnych rytuałów. Tatarakiem przyozdabiano domy, co było częścią tzw. majenia. Był wysypywany również na klepisko, co miało odpędzać pecha. Roślina miała mieć wiele magicznych mocy - spełniać funkcję ochronną i zniechęcać złe duchy do tego, by "wchodziły" do domu.