Siostry Chojnackie: Kim są bliźniaczki z filmu Vegi?

Gdyby nie Patryk Vega, pewnie niewiele osób usłyszałoby o Tomaszu Oświecińskim – kulturyście, który został aktorem-amatorem. Czy o bliźniaczkach Chojnackich, które reżyser zatrudnił do najnowszego filmu, też będzie głośno?

Mowa o produkcji pt. "Pętla" opowiadającej o aferze sutenerskiej na Podkarpaciu. Reżyser udostępnił już zwiastun, w którym roi się od przekleństw, przemocy i brutalnych scen. W rolach głównych zobaczymy m.in. Antoniego Królikowskiego, Piotra Stramowskiego i Katarzynę Warnke.

Vega zaprosił też do współpracy dużo pięknych kobiet, wcielających się w role tancerek i prostytutek. Wśród nich znalazły się właśnie bliźniaczki Chojnackie - Iza i Daria. Dziewczyny pochwaliły się w sieci śmiałym zdjęciem z Królikowskim i zachęcały do oglądania "Pętli".

Kim są atrakcyjne blondynki? 24-latki pochodzą z Płocka, gdzie ukończyły średnią szkołę wojskową o profilu policyjno-prawnym. Bliźniaczki prowadzą kanał na YouTubie, interesują się muzyką i tańcem, a pierwsze przygody z telewizją mają już za sobą (wzięły m.in. udział w randkowym show Polsatu pt. "Take me out. Umów się ze mną").

Ich instagramowy profil obfituje w zdjęcia, do których pozują w bieliźnie czy strojach kąpielowych.

Myślicie, że siostry Chojnackie mają szansę na karierę?