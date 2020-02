Sławomir Peszko zostanie aktorem?

Jest jedną z najbarwniejszych postaci polskiego futbolu, nie dziwi więc, że Patryk Vega zaprosił go do udziału w swoim najnowszym filmie "Bad Boy".

Zdjęcie Sławomir Peszko zagrał w filmie Patryka Vegi /Piotr Matusewicz /East News

Sławomir Peszko wraz z innym piłkarzem, Kamilem Grosickim, wcielili się w nim w role zawodników fikcyjnego klubu WKS Unia. Czy ta aktorska przygoda sprawi, że sportowiec będzie się starał o kolejne role? "Nie" - mówi zdecydowanie Sławomir Peszko.



Plany na przyszłość Sławomir Peszko wiążą ze sportem. - Chcę zakończyć karierę jako zdrowy piłkarz, a później zobaczymy. Ale wątpię, czy jeszcze raz spróbuję swoich sił w aktorstwie. Wolę zostać przy piłce jako ekspert - mówi 44-krotny reprezentant Polski w piłce nożnej.

Przy okazji Peszko opowiada też o tym, jak wyglądały zdjęcia do "Bad Boya".



- Scenariusz nie był aż tak dokładnie nakreślony w kwestii scen piłkarskich. Potrzeba było trochę inicjatywy i wiedzy, mojej i Kamila Grosickiego. Mieliśmy pokazać ludziom, jak jest w szatni przed meczem, a to nie do końca było odzwierciedlone w scenariuszu - mówi piłkarz. Dodaje jednocześnie, że w żaden sposób nie wpływali na opowiedziane w filmie historie.