kompost : to organiczny materiał powstały z rozkładu resztek roślinnych, czyli liści, obierek warzyw i skoszonej trawy. Jest bogaty w mikroelementy i wspiera symbiozę z grzybami mykoryzowymi. Dodaj cienką warstwę (ok. 0,5-1 cm) dobrze rozłożonego kompostu na powierzchnię gleby raz na 2-3 miesiące w sezonie wegetacyjnym . Delikatnie wymieszaj z wierzchnią warstwą podłoża i podlej wodą, aby składniki przeniknęły do korzeni;

humus dżdżownicowy : to produkt przemiany materii dżdżownic, bogaty w azot, fosfor, potas oraz mikroorganizmy wspomagające zdrowie gleby. Jest łagodny dla delikatnych korzeni paprotki i poprawia zdolność gleby do zatrzymywania wilgoci. Rozcieńcz 1-2 łyżki humusu w litrze wody i podlewaj roślinę raz na 6-8 tygodni . Alternatywnie, wymieszaj niewielką ilość humusu z wierzchnią warstwą gleby;

pestki granatu: olej z pestek granatu, to naturalny produkt bogaty w kwas punikowy, polifenole i witaminy (C, E, B), które wspierają zdrowie paprotki, wzmacniając liście i poprawiając ich elastyczność. Jego właściwości nawilżające i przeciwutleniające pomagają chronić roślinę przed stresem środowiskowym, a fitosterole wspierają regenerację tkanek. Aby ją stosować, rozcieńcz 2-3 krople oleju lub wrzuć pestki owocu do 1 litra miękkiej, odstanej wody i podlewaj paprotkę raz na 4-6 tygodni w sezonie wegetacyjnym (marzec-wrzesień), aplikując na wilgotną glebę. Alternatywnie, dodaj 1 kroplę do wody w sprayu i zraszaj liście, unikając nadmiaru, by nie zatkać porów.