Składniki (na 2 porcje): • 200 g makaronu (najlepiej tagliatelle, spaghetti lub penne) • 1 szklanka ugotowanego i obranego bobu • 1 ząbek czosnku • sok i skórka z połowy cytryny • 3 łyżki oliwy z oliwek • starty parmezan (według uznania) • świeżo mielony pieprz, sól • opcjonalnie: odrobina masła do wykończenia

Wykonanie: Na grzance rozsmaruj serek, ułóż ugotowany bób (możesz go delikatnie rozgnieść widelcem), skrop oliwą, dopraw solą i pieprzem. Na wierzchu połóż jajko i posyp świeżymi ziołami. Najlepsze w ciepły poranek z kubkiem kawy i chwilą ciszy przed startem dnia.

Pasta z bobu i fety do kanapek (albo jako dip)

Wykonanie: Wszystkie składniki zmiksuj na gładką pastę (jeśli chcesz, żeby była bardziej kremowa - dodaj odrobinę wody lub jogurtu). Przechowuj w lodówce do 3 dni. Smakuje najlepiej z chrupiącą bagietką lub warzywami pokrojonymi w słupki.

Składniki (na ok. 10 sztuk):

• 1,5 szklanki ugotowanego i obranego bobu

• 1 jajko

• 2 łyżki bułki tartej (lub więcej do konsystencji)

• 1 mały ząbek czosnku

• posiekany koperek

• sól, pieprz, szczypta kuminu lub papryki

• olej do smażenia