Jacqueline MacInnes Wood w 2008 roku dołączyła do obsady "Mody na sukces" , wcielając się w postać Steffy Forrester, córki Ridge'a i Taylor Forresterów. To był moment, w którym zaraz miała być rozpoznawana na całym świecie.

Steffy jest kreowana przez twórców na dynamiczną i ambitną kobietę, zaangażowaną w rodzinny biznes modowy Forrester Creations. Jej postać, jak niemal wszystkie w tym serialu, przechodziła przez liczne zawirowania emocjonalne i zawodowe, co uczyniło ją jedną z kluczowych w serialu.

Próbowała także swoich sił jako piosenkarka - w 2012 roku wydała singiel "After Hours", ale nie cieszył się on uznaniem. Dodatkowo prowadziła program telewizyjny "Party On" na kanale E! w 2013 roku.