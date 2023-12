Sylwia Bomba i jej popularność

Gwiazdy Joanna Racewicz w oryginalnej stylizacji. Obroniła ten zestaw? Sylwia Bomba popularność zdobyła za sprawą udziału w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". Początkowo na kanapie zasiadała wraz z Ewą Mrozowską, a obecnie towarzyszy jej Lili Antoniak. Celebrytka od lat cieszy się sympatią widzów, co widać, chociażby na Instagramie. Jej profil obserwuje już 864 tys. osób.

Sylwia Bomba aktywnie działa w mediach społecznościowych, publikując m.in. zabawne rolki oraz urywki codzienności. Na profilu celebrytki nie brakuje również ujęć jej córki. Tosia dość często pojawia się na Instagramie, a internauci nie kryją, że uwielbiają ją oglądać.

W ostatnim czasie za pośrednictwem Instagrama Sylwia Bomba oficjalnie potwierdziła związek z Grzegorzem Collinsem, co spotkało się ze sporym odzewem ze strony fanów. W komentarzach oczywiście nie zabrakło miłych słów.

Zdjęcie Sylwia Bomba i Grzegorz Collins postawili na czarne stylizacje / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Zobacz także: Jennifer Lopez z mężem na ściance. Zaskoczyła stylizacją

Reklama

Sylwia Bomba zachwyciła w kreacji z rozcięciem

6 grudnia para pojawiła się w Garnizonie Sztuki na premierze "Klubu Niepokornych". Sylwia Bomba i Grzegorz Collins zapozowali fotoreporterom. Para tego wieczoru postawiła na czerń, a ich stylizacje przyciągały spojrzenia.

Grzegorz Collins postawił na klasyczny zestaw składających się z eleganckiej koszuli oraz spodni w tym samym kolorze. Sylwia Bomba również zdecydowała się na klasykę, którą jednak delikatnie przełamała.

Celebrytka wybrała długą, obcisłą sukienkę odznaczającą się rozcięciem na nodze. To właśnie ono nadało stylizacji odważnego charakteru. Gwiazda "Gogglebox" dobrała do niej długie kozaki na obcasie, które są ponadczasowe i idealnie pasują do tego typu stylizacji.

Zdjęcie Sylwia Bomba i Grzegorz Collins pojawili się w Garnizonie Sztuki na premierze "Klubu Niepokornych" / Wojciech Olkusnik/East News / East News

Zobacz także: Dominika Chorosińska w świątecznej stylizacji. Wręczyła pierwsze nagrody

Uzupełnieniem okazał się makijaż w odcieniach brązu, czyli mocno podkreślone spojrzenie i muśnięte błyszczykiem usta. Sylwia Bomba wielu jest dobrze znana z burzy pofalowanych włosów, ale tym razem zdecydowała się na zupełnie inne wydanie. W teatrze pojawiła się w wyprostowanych kosmykach, co również okazało się świetnym wyborem.

***

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zbliżenia”. Krystian Ochman. Polak czy Amerykanin? Co zawdzięcza słynnym Ochmanom? INTERIA.PL