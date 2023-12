Ida Nowakowska obchodzi 33. urodziny. Jak rozwijała się jej kariera?

Meghan Markle nie do poznania. Brudny sweter i bransoletka od księcia Karola Choć Jennifer Lopez skończyła już 54 lata, to można odnieść wrażenie, że to właśnie teraz jest w najlepszym momencie życia. Jedna z najpopularniejszych i najchętniej słuchanych wokalistek na świecie, ale również ikona popkultury, a zdaniem wielu fanów, najpiękniejsza kobieta show biznesu jest znów szczęśliwą mężatką i skończyła prace nad nową płytą.

W 2022 roku Jennifer Lopez wyszła za mąż za aktora i reżysera Bena Afflecka, z którym spotykała się dwadzieścia lat temu! Para była nawet wtedy zaręczona, ale ostatecznie związek nie przetrwał i oboje ułożyli sobie życie u boku innych partnerów. Dziś znów są razem i na każdym kroku podkreślają, że prawdziwa miłość jest w stanie przetrwać wszystko.

Po wielu latach przerwy Jennifer Lopez zaskoczyła też fanów nowym krążkiem. Gwiazda ogłosiła, że pierwszy singiel pt. "Can’t Get Enough" będzie dostępny w streamingu od 10 stycznia 2024 roku. Premierę dziewiątej płyty wokalistki pt. "This is me...Now" zaplanowano natomiast na 16 lutego. Tego samego dnia pojawi się wyreżyserowany przez Dave’a Meyersa krótkometrażowy film, do którego scenariusz napisała sama Lopez z pomocą Matta Waltona i Bena Afflecka. Będzie on dostępny w Amazon Prime Video.

Można odnieść wrażenie, że Jennifer rozpoczęła już promocję albumu, bo w ostatnich dniach częściej zamieszcza na swoim Instagramie posty i instastories, ciężko trenuje na siłowni i sali tanecznej, a teraz pojawiła się z mężem na gali ELLE Women w Hollywood i zaskoczyła odważną stylizacją.

Jennifer Lopez pokazała się u boku Bena. Ale stylizacja

We wtorek, 5 grudnia Jennifer Lopez i Ben Affleck pojawili się na gali ELLE Women. Aktor i reżyser wystąpił w klasycznym, czarnym garniturze, ale J. Lo postanowiła zaszaleć i zdecydowała się na oryginalną i dość odważną kreację. Piękna latynoska postawiła na długą suknię, składającą się z czarnej, obcisłej spódnicy i niebieskiej, metalicznej góry, która doskonale podkreśliła perfekcyjnie wyrzeźbione ciało gwiazdy.

Dopełnieniem stylizacji była klasyczna fryzura, czyli gładko zaczesany kok oraz długie kolczyki. Podoba wam się J.Lo w takiej odsłonie?

Zdjęcie Jennifer Lopez może się pochwalić perfekcyjnym ciałem / Michael Tran/AFP / East News

Zdjęcie J. Lo postawiła na oryginalną kreację / Michael Tran/AFP / East News

