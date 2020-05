Sylwia Madeńska ma w ręku świetny fach

Stała się sławna dzięki programowi „Love Island”, wiosną pojawiła się w „Tańcu z gwiazdami”. Ale choć Sylwia Madeńska jest profesjonalną tancerką, nie jest to jej jedyne zajęcie. Gwiazda właśnie zdradziła, że z wykształcenia jest specjalistką od inwestowania na giełdzie.

Zdjęcie Sylwia Madeńska wygrała program "Love Island" /Piotr Fotek /Reporter

Sylwia Madeńska, która razem ze swoim partnerem Mikołajem Jędruszczakiem, wygrała "Love Island", a teraz startuje z nim w "Tańcu gwiazdami", była gościem Karoliny Gilon w jej wtorkowej relacji na Instagramie.

W pewnej chwili prowadząca zapytała ją o to, czym zajmowałaby się w życiu, gdyby nie wybrała tańca. Odpowiedź tancerki była konkretna i nieco zaskakująca.

- Gdyby nie taniec, to bym raczej poszła w tematy giełdowe. Pisałam magisterkę z inwestowania na giełdzie, więc może poszłabym w brokerstwo? - wyznała Madeńska.

Jak się okazuje, tancerka skończyła studia ekonomiczne i jest magistrem finansów i rachunkowości.

- Skończyłam je bez żadnej poprawki przez pięć lat. Byłam kujonicą, ludzie chcieli ode mnie kupować notatki, uwielbiałam chodzić na uczelnię - wspomniał Madeńska. Zdradziła też, dlaczego nie podjęła dotąd pracy w zawodzie.

- Miałam kiedyś praktyki w księgowości, i nawet nie tyle, że nudziła mnie praca, tylko wokół mnie byli smutni ludzie. Nie umiałam siedzieć w ciszy przez osiem godzin, to mnie przytłaczało - powiedziała.

Sylwia Madeńska stwierdziła, że bardzo cieszy się z faktu, że jej zawodem stała się pasja, jaką jest taniec. Jest też zadowolona z tego, że ma fach, który może wykorzystać w przyszłości.

- Gdyby nie udało mi się wykorzystać mojej osobowości w świecie, to poszłabym w finanse, ale w takie ryzykowne kombinowanie giełdowe - stwierdziła.

