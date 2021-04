Syn Edyty Górniak raczej nie będzie zdawał matury. A ona nie zamierza go zmuszać

W najnowszym nagraniu na Instagramie popularna piosenkarka zdradziła, że jej syn Allan raczej nie będzie w tym roku zdawał matury. A ona wspiera go w tej decyzji, bo ostatnie miesiące były dla niego trudne. Do podobnego podejścia piosenkarka namawia także innych rodziców.

Zdjęcie Edyta Górniak wspiera syna w jego wyborach / Piętka Mieszko / AKPA

"Dzieje się to, co miało się dziać" - powiedziała refleksyjnie Edyta Górniak na początku swojego ostatniego live’a, w którym poruszała wiele wątków związanych z naturą, bo nagranie zrobiła z okazji Dnia Ziemi, który był obchodzony 22 kwietnia.

Jednak w swojej wypowiedzi nawiązała także do zbliżających się matur, które od 4 do 20 maja będą w tym roku pisać uczniowie ostatnich klas szkół średnich.

Do tej grupy należy także syn piosenkarki Allan Krupa, który kończy w tym roku klasę mundurową w Liceum Ogólnokształcącym im. Bitwy Warszawskiej 1920 roku w Urlach.

Dumna z syna mama wielokrotnie powtarzała w wywiadach, że jej syn spełnia swoje marzenie o karierze wojskowej, a ostatnio poinformowała, że Allan chciałby być snajperem.

Jednak to, czy nastolatek pójdzie na studia do Akademii Wojskowej, stoi pod wielkim znakiem zapytania. Jak bowiem zdradziła wokalistka, jej syn w tym roku raczej nie podejdzie do egzaminu maturalnego.