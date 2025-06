Wstawiła zdjęcie i się zaczęło! Fani Katarzyny Cichopek już nie mogą się doczekać

Nowy sezon już wkrótce!

Wczoraj wieczorem Cichopek opublikowała fotografię z planu serialu "M jak Miłość". I choć to tylko jedno ujęcie, to wywołało prawdziwą lawinę emocji. Po pierwsze - zapowiedź nowego sezonu. Po drugie - stylizacja, która dosłownie zahipnotyzowała obserwatorów. A po trzecie - atmosfera tajemnicy, jaką udało się aktorce zbudować jednym zdjęciem.

"M jak Miłość" wraca. A z nim Kinga Zduńska - jakiej jeszcze nie było?

Zdjęcie, które Katarzyna wrzuciła na Instagrama, to kadry z planu zdjęciowego. Ale nie są to przypadkowe ujęcia zza kulis. Aktorka stoi na tle rozświetlonego ogrodu, a całość wygląda bardziej jak stylizowana scena z romantycznego filmu niż serialowa codzienność. Ubrana w zwiewną, pastelową sukienkę w kwiaty, z lekką falą na włosach i promiennym uśmiechem - wygląda obłędnie!

To stylizacja, którą spokojnie można by założyć na komunię, garden party albo letni ślub. Jasne kolory, delikatny wzór, lekka tkanina. Fani nie mogli przejść obok tego obojętnie. "Boska!", "Cudowna sukienka!", "Chciałabym tak wyglądać!" - czytamy w komentarzach.

Ale to nie tylko stylizacja przyciąga uwagę. To, co najbardziej rozpala emocje, to znak, że nowy sezon "M jak Miłość" jest tuż za rogiem. A skoro jest nowy sezon, to znaczy, że szykują się nowe wątki. I możliwe zwroty akcji.

M jak miłość odc. 1380 Marta Gostkiewicz East News

Co się wydarzy w życiu Kingi? Fani snują teorie

Kinga Zduńska - postać grana przez Cichopek od lat - przeszła już przez wszystko: zdrady, dramaty rodzinne, problemy w pracy, chwile szczęścia i momenty kryzysu. Co teraz? Fani mają swoje typy. Niektórzy obstawiają, że do serialu wróci któryś z byłych bohaterów, inni - że Kinga podejmie radykalną decyzję. Jedno jest pewne: producenci serialu umieją podgrzać atmosferę. A takie posty, jak ten wczorajszy, tylko podsycają ciekawość. Tym bardziej że sama Cichopek nie zdradza zbyt wiele. Do zdjęcia dodała tylko krótkie: "Zduńscy imprezują" i emotikonę tańca.

Styl jak z bajki. Katarzyna Cichopek znów zachwyca

To nie pierwszy raz, gdy Katarzyna Cichopek robi furorę swoim wyglądem. Aktorka doskonale wie, jak podkreślić swoje atuty i jak pokazać się z najlepszej strony. Jej stylizacje regularnie trafiają na listy najlepiej ubranych gwiazd, a sukienki, które zakłada - znikają ze sklepowych półek. Tym razem też nie zawiodła. Jej pastelowa kreacja idealnie wpisuje się w letnie trendy. Kwiatowy print, subtelne ramiączka, lekko rozkloszowany dół - wszystko wygląda pięknie. I choć to tylko "serialowa" stylizacja, wiele fanek już zapisuje sobie to zdjęcie jako inspirację. Bo przecież komunie, wesela i letnie uroczystości dopiero się zaczynają.

