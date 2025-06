Co przyniesie środa, 4 czerwca? Wróżka Diana postawiła karty wszystkim znakom zodiaku. Sprawdź swój horoskop tarotowy.

Horoskop tarotowy na środę dla Barana

Karta Śmierć

Życie jest ciągła zmianą i nic nie pozostaje w nim nienaruszone. Miłość, która narodziła się dla Ciebie, wcześniej umarła dla kogoś innego. Osoba, którą pożegnasz z żalem, uwolni Twoją energię oraz serce dla znacznie lepszego związku, a sama odnajdzie uśmiech w innym miejscu lub czasie. W finansach czas położyć czemuś kres i musisz zrobić to bez żadnej taryfy ulgowej.

Horoskop tarotowy na środę dla Byka

Karta Wisielec

W życiu osobistym możesz spotkać się teraz z niezrozumieniem i sprzeciwem. Ktoś wyciągnie płytkie, przedwczesne wnioski, pójdzie za tłumem. Ciężko jest proponować coś nowego, rzucać wyzwanie przyzwyczajeniom grupy. Wspieraj pozytywnych reformatorów i szukaj poparcia życzliwych, światłych osób. W finansach możesz zarobić, przywracając porządek, ład.

Horoskop tarotowy na środę dla Bliźniąt

Karta Król Mieczy

W życiu osobistym możesz stać się czyimś przewodnikiem po tym wielkim świecie, otoczyć opieką obcą osobę. Mówi się, że krew jest gęstsza niż woda, ale w dzisiejszych czasach sami wybieramy sobie rodzinę i nie musimy ograniczać się do drzewa genealogicznego. W finansach trzeba będzie ocenić nie na zasadzie "co się należy" tylko "co będzie naprawdę pomocne".

Horoskop tarotowy na środę dla Raka

Karta 7 Kielichów

W życiu prywatnym ktoś może pokładać w Tobie wielkie nadzieje. Z jednej strony to pochlebne, a z drugiej tworzy niepotrzebną presję. Pamiętaj, że każdy ma swoją drogę, a Ty nie przeżyjesz za kogoś wzlotów, uniesień ani radości. Daj sobie prawo do popełnienia błędu i do nieskorzystania z okazji. W finansach miej na względzie, że nie wszystko złoto, co się świeci.

Horoskop tarotowy na środę dla Lwa

Karta Sprawiedliwość

W życiu osobistym najlepiej wyjdziesz z każdego konfliktu, opowiadając się za tym, co najlepsze dla tych, których kochasz. Jak każdy, masz swoją dumę i pragniesz, żeby Twoje było na wierzchu. Czasem jednak lepiej przyznać, że nasze wizje szczęścia nie pokrywają się z tym, co optymalne dla innych. W finansach trzeba będzie zanieść spór przed obiektywną osobę.

Horoskop tarotowy na środę dla Panny

Karta 8 Denarów

W relacjach prywatnych trzeba będzie poświęcić czemuś lub komuś sporo czasu. Zapewnij sobie towarzystwo, nie rezygnuj z pomocy. Ludzie lubią czuć się potrzebni, a i Ty musisz przyuczyć kogoś do nowych obowiązków, powierzyć mu ważne zadanie. Dobrze będzie wchodzić w pewne sprawy stopniowo. W finansach możesz wynająć pomoc, przysposobić następcę.

Horoskop tarotowy na środę dla Wagi

Karta Królowa Denarów

W życiu osobistym usłysz cichy głos tych, którzy nie mają śmiałości, by blisko do Ciebie podejść. Pewna osoba liczy na macierzyńskie, opiekuńcze uczucia. Czy jesteś w stanie wziąć za kogoś częściową odpowiedzialność? Pamiętaj, że w przypadku dorosłej osoby nie powinna ona sięgać zbyt daleko. W finansach możesz skorzystać z porady życzliwej, praktycznej kobiety.

Horoskop tarotowy na środę dla Skorpiona

Karta 9 Kielichów

W relacjach prywatnych widać zadowolenie i sytość. Trudno kusić kromką chleba kogoś, kto właśnie objadł się tortem. Najbardziej zresztą wyszukany przysmak nie skusi osoby, która w danej chwili po prostu nie jest głodna. Szanuj swoją ofertę i złóż ją tym, co mają dobry apetyt. W finansach trzeba się będzie napracować, żeby ktoś poważnie potraktował Twój pomysł.

Horoskop tarotowy na środę dla Strzelca

Karta 9 Denarów

W relacjach prywatnych ktoś jeszcze nie jest gotów, by poddać się miłości, ale ten dzień nadchodzi nieubłaganie. Warto się przyczaić w pobliżu i być pierwszą osobą, na którą padnie głodne wrażeń spojrzenie. Możesz mieć też do czynienia z osobą kapryśną, nawykłą do luksusu. W finansach nie wydawaj pieniędzy na rzeczy z lichych, nietrwałych materiałów.

Horoskop tarotowy na środę dla Koziorożca

Karta Rycerz Kielichów

W życiu osobistym poświęć uwagę nie tylko temu, co przed Tobą, ale także wszystkiemu dookoła. Nie chcesz przegapić ostrzegawczego wołania, prośby o pomoc lub przyjaznego pozdrowienia. Proza życia jest dobra. Pozwala sercu wydobyć się z ponurych odmętów myśli. W finansach nie zaniedbuj podstaw, niby oczywistych drobiazgów, które decydują o powodzeniu misji.

Wróżka Diana ułożyła karty dla wszystkich znaków 123RF/PICSEL

Horoskop tarotowy na środę dla Wodnika

Karta 3 Kielichów

W relacjach prywatnych widać płodność, szybki wzrost miłości, ogromne zaangażowanie i chęć dzielenia się bliskością. To dobry moment, by czynić ambitne plany na przyszłość, prosić znajomych o opinię, zapoznawać Kochaną Osobę z Twoją rodziną, znajomymi i vice versa. W finansach Twoja firma może znacząco rozszerzyć działalność, a Ty - awansować.

Horoskop tarotowy na środę dla Ryb

Karta 10 Kielichów

W życiu osobistym widać pojednanie, przebaczenie, postanowienie poprawy. Kryzysy niszczą lub wzmacniają. Powinny uczyć, by nie popełniać w nieskończoność tych samych błędów. Najcenniejszym, co możesz komuś teraz podarować, jest nadzieja na lepsze jutro. W finansach zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Warto wejść z kimś w komitywę. Jeśli stawiasz dom, to oszczędnie.

Imiona jak kwiaty. Rodzice je uwielbiają INTERIA.PL