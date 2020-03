Szymon z „Hotel Paradise” odpowiada na pytania widzów

Szymon Reich, wcześniej znany widzom z programu „Top Model”, a teraz z reality show „Hotel Paradise”, podjął wyzwanie i postanowił odpowiedzieć na pytania internautów.

Zdjęcie Szymon Reich z siostrą Agnes Sophie /VIPHOTO /East News

Reich wraz z siostrą Sophie wzięli udział w programie "Top Model". Przystojny chłopak dał się wówczas poznać jako osoba bardzo wierząca i nieśmiała.



Dlatego fani Szymona byli bardzo zaskoczeni, gdy zobaczyli go w programie "Hotel Paradise", w którym uczestnicy snują intrygi i wzajemnie się podrywają.



Reich nie miał jednak szczęścia, bo w raju na Bali spędził zaledwie parę dni. Niedawno został dokładnie przepytany przez internautów.



Przyznał się między innymi do tego, że najchętniej śpi... nago.



- Lubię swobodę - powiedział.



Czy napisał kiedyś do kogoś list miłosny? Co go wkurza? Czy dostał kiedyś mandat za przekroczenie prędkości?



Odpowiedzi znajdziecie w materiale. Obejrzyjcie koniecznie wideo!



Kibicowaliście Szymonowi w którymś z programów?