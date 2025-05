Skorpion to najbardziej tajemniczy spośród wszystkich znaków zodiaku. Pod jego rządami znajduje się planeta Pluton, kojarzona z transformacją, władzą i tym, co ukryte. Osoby spod tego znaku rzadko odsłaniają się całkowicie - ich wewnętrzny świat to labirynt emocji, do którego dostęp mają nieliczni. Skorpiony potrafią precyzyjnie kontrolować to, co i komu ujawniają. Wyróżniająca je powściągliwość to często nie brak zaufania, lecz mechanizm obronny.