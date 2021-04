Nigella Lawson swego czasu była gwiazdą nie tylko w brytyjskiej telewizji, ale zaskarbiła sobie także sympatię Polaków. Jej programy kulinarne przyniosły jej niezwykłą sławę. Po pewnym czasie jednak zniknęła. Co robi jak wygląda dziś?

Zdjęcie Nigella Lawson była wielką gwiazdą telewizji / Kevin Winter / Getty Images

Reklama

Jej programy "Nigella gryzie" i "Wieczne lato z Nigellą" przyniosły jej sławę i rozgłos. Fani kochają do dziś oglądać, jak gotuje.

Reklama

W swoich programach zawsze była uśmiechnięta, pełna energii, a jej poczucie humoru tylko dodawało programom charakteru.



Prywatnie jednak życie jej nie rozpieszczało. Jej matka zmarła na raka wątroby, a siostra na raka piersi. W 2001 roku pochowała męża, ojca dwójki ich dzieci, który zmarł na raka przełyku.



Niestety, później także nie mogła ułożyć sobie życia. W 2003 roku wyszła za mąż za milionera Charlesa Saatchi i w 2013 roku wyszło na jaw, że ich małżeństwo nie było szczęśliwe.



To wówczas media obiegły zdjęcia na których Saatchi dusił Nigellę. Para rozwiodła się, a Nigella nigdy nie skomentowała tej sprawy.



Wówczas także nieco wycofała się z medialnego życia, teraz wciąż gotuje i niedawno, bo w 2020 roku wróciła do telewizji, by prowadzić program "Nigella's Cook, Eat, Repeat" emitowanym przez BBC Two.



Zaskakiwać może też fakt, jak bardzo zmieniła się gwiazda. Wcześniej walczyła z nadprogramowymi kilogramami. Dziś wygląda o wiele młodziej i jest szczuplejsza.



Przez lata ukrywała prawdę o swoim pełnym przemocy małżeństwie i mierzyła się z traumą po śmierci bliskich jej osób. Dziś znów stara się żyć pełnią życia, choć nie jest to dla niej łatwe.

Instagram Post

Zdjęcie Nigella Lawson wróciła do telewizji w 2020 roku / Joe Maher / Getty Images

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>