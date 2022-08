Mroczne wizje Krzysztofa Jackowskiego

Krzysztof Jackowski, jasnowidz z Człuchowa, znany z tego, że przez lata chwalił się współpracą z detektywami i policją w odnajdywaniu osób zaginionych, dziś przewiduje przyszłość.

"Na wesele wydaliśmy wszystkie oszczędności. Goście wręczyli nam puste koperty" [LIST] Regularnie publikuje w sieci nagrania, gdzie analizuje bieżące i ważne dla społeczeństwa sprawy i dzieli się swoimi przeczuciami względem ich i ich rozwoju.

Często są to wizje mroczne, ponure, budzące wyłącznie strach, a sam Krzysztof Jackowski nie przebiera w słowach i jest zdania, że ludzkość nie czeka wiele dobra.

Na przestrzeni ostatnich tygodni zebrało się sporo jego przepowiedni dotyczących Polski, ale także w kontekście wydarzeń międzynarodowych?

Czego więc według Krzysztofa Jackowskiego możemy się spodziewać w zbliżającej się przyszłości?

Zdjęcie Krzysztof Jackowski przepowiedział konflikt na Bliskim Wschodzie? / Piętka Mieszko / AKPA

Krzysztof Jackowski straszy załamaniem w Polsce

"Druga kadencja PiSu nie powinna upłynąć do końca. Obecna władza porzuci rządzenie" - wspomina Jackowski odnośnie partii obecnie rządzącej.

Jasnowidz rozwinął swoje myśli w następujący sposób:

"Ja nie mówię, że teraz, ale za jakiś czas w rządzie obecnym obecnej władzy rządzącej narośnie konflikt o jakąś ustawę albo o poprawkę do ustawy. Jedna frakcja z tej koalicji rządzącej będzie stawiała warunki, będzie wstawiała wręcz warto do tej poprawki czy ustawy i to może być sygnałem pierwszym do tego, że rząd się będzie chciał ewakuować. A to już będzie oznaczało, że ten rząd zrobił wszystko co miał zrobić i nie będzie chciał w tym dalej uczestniczyć. To co robią rządy to nie oznacza, że oni się z tym godzą. To co robią rządy może być dla samych rządzących bardzo niewygodne".

Wypowiedzi Krzysztofa Jackowskiego zawsze brzmią nieco tajemniczo i zasiewają ziarno niepokoju w odbiorcach. Tym razem straszy zapaścią finansową, której nie pomogą żadne "tarcze" proponowane przez rząd.

Według Jackowskiego kryzys, który będzie trawił Europę, a w tym Polskę potrwa długo. Załamanie dotknie także Stany Zjednoczone, ale te według przeczucia Jackowskiego, potrwa krótko.

Ile z tego sprawdzi się w rzeczywistości? Czas pokaże!

