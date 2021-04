Agata Kornhauser-Duda już przyzwyczaiła Polaków do swojego sposobu wypełniania obowiązków Pierwszej Damy. Nie udziela się zbyt często publicznie, ale nie to nie oznacza, że w ogóle nie pracuje.

Zdjęcie Agata Kornhauser-Duda jest Pierwszą Damą od 2015 roku / Jacek Domiński / Reporter

Agata Kornhauser-Duda od 2015 roku sprawuje urząd Pierwszej Damy. Jej styl pełnienia tej roli był wielokrotnie komentowany przez społeczeństwo i media.

Nie wszystkim podoba się milczące stanowisko żony Prezydenta w wielu sprawach i jej niewielki udział w obszarze medialnym.



Ona jednak podczas wyborów prezydenckich w 2020 roku, kiedy to Andrzej Duda wygrał z Rafałem Trzaskowskim, powiedziała jasno:



"To jest ten moment, w którym powiem, dlaczego przez pięć lat się 'nie wypowiadałam'. Uchylę rąbka tajemnicy. Ja nie wypowiadałam się dla mediów. Rozmawiałam za to z Polakami".



Przez pandemię również zmienił się sposób Agaty Kornhauser-Dudy na rozmowy z Polakami. Nie może widywać się z wyborcami twarzą w twarz, stosując się do panujących obostrzeń.



Dlatego obecnie przeprowadza sporą część rozmów za pośrednictwem wideokonferencji, co pokazuje na swoim oficjalnym profilu w mediach społecznościowych.



Przy okazji publikacji zdjęć, możemy zaobserwować styl Pierwszej Damy - wygląda na to, że Agata Kornhauser-Duda kocha koszule! Ma ich w swojej szafie całkiem sporo i to w różnych stylach i kolorach.



