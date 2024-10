Przyglądając się kreacjom gwiazd na czerwonym dywanie, szybko można było zauważyć, że Telekamery 2024 pod względem mody zostały opanowane przez dwa kolory: czerwień i czerń. Na tę drugą opcję zdecydowała się Katarzyna Zdanowicz, która wystąpiła w długiej czarnej sukni na jedno ramię z niewielkim trenem. Jednak to nie krój ubrania, był tym, co czyniło jej stylizację efektowną, ale falbaniasta, duża torebka w czarnym kolorze. W tym przypadku torebka nie tylko była użytecznym akcesorium i dodatkiem do kreacji, ale również fundamentem, który zbudował nietuzinkowy efekt całej stylizacji.