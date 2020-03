Teresa Lipowska dementuje plotki

Teresa Lipowska ma wieloletnie doświadczenie aktorskie. Cieszy się dużą sympatią wielu Polaków, których bardzo interesuje również jej życie prywatne.

Zdjęcie Teresa Lipowska ma duży dystans do siebie i świata /Artur Zawadzki /Reporter

Ogromną popularność przyniosła pani Teresie rola w, uwielbianym przez Polaków, serialu "M jak miłość".



Aktorka jest raczej skryta i rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Nic więc dziwnego, że przez lata powstało wiele plotek na jej temat. Jak na nie reaguje?



- Show-biznes ma zawsze blaski i cienie. Skoro się w niego człowiek zamotał, to musi się w nim odnaleźć - powiedziała.



- Ostatnio w gazecie wyczytałam, że wybieram się do domu opieki - wspomina z uśmiechem.



Obejrzyjcie wideo i zobaczcie, co jeszcze zdradziła Teresa Lipowska!



Lubicie oglądać ją na ekranie?



