Tomasz Mazurkiewicz ma nową dziewczynę

Jeszcze kilka miesięcy temu mówiło się o związku Tomasza Mazurkiewicza z Edytą Górniak. Okazuje się jednak, że ten romans nie potrwał długo. Były piłkarz za pomocą mediów społecznościowych pochwalił się swoją nową dziewczyną.

Wiosną tego roku pojawiały się plotki o romansie Edyty Górniak z byłym piłkarzem, Tomaszem Mazurkiewiczem.

Kilka razy widziano ich razem m.in. na imprezie urodzinowej 15-letniego wówczas syna piosenkarki. Mężczyzna miał nawet czekać na piosenkarkę na lotnisku, gdy ta wracała z USA. Po tym, jak diwa doleciała do kraju, obydwoje mieli pojechać do jego mieszkania.



Jednak nigdy oficjalnie nie potwierdzili swojego związku. Tymczasem były piłkarz ma już nową dziewczynę, którą pochwalił się na Instagramie.

Tomasz Mazurkiewicz nie ukrywa, że jest szczęśliwy u boku nowej partnerki. Para relaksowała się na plaży w Sopocie.



"Na koniec świata i z powrotem i o jeden dzień dłużej..." - napisał w treści posta na Instagramie.



W komentarzach obserwatorzy pogratulowali mu nowego związku i życzyli dużo szczęścia.

"Nareszcie", "Super", "Zakochańce".



Wiemy, kim jest nowa partnerka byłego piłkarza, ponieważ oznaczył ją na zdjęciu. To Aneta Borzych - modelka, makijażystka i matka.



Na Instagramie obserwuje ją ponad 85 tys. osób. Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych to samo zdjęcie, co jej partner z identycznym opisem.



Jak podoba się wam nowa partnerka Tomasza Mazurkiewicza?

