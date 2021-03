To jest niewątpliwie jego czas! 36-letni Piotr Szczurek, trener personalny z Warszawy, znany także jako "miejski drwal", od kilku tygodni szuka miłości w popularnym show Polsatu "Love Island. Wyspa Miłości". Jakby tego było mało, postanowił także sprawdzić się na ekstremalnie trudnym torze przeszkód w "Ninja Warrior Polska"! Czy szczęście w miłości pójdzie w parze ze szczęściem w show Polsatu? Przekonamy się o tym 30 marca o godz. 20:05.

Zdjęcie Piotr trenuje z prowadzącym program Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim /INTERIA.PL/materiały prasowe

Wyrzeźbione ciało Piotra Szczurka świadczy o tym, że dużo czasu spędza na siłowni - nie tylko jako osoba asystująca podczas ćwiczeń. Z pewnością pomóc w dojściu do finału "Ninja Warrior Polska" mogą także odpowiednie "koneksje"... Piotr trenuje z Łukaszem "Jurasem" Jurkowskim! Czy to jednak wystarczy, by pokonać ekstremalnie trudne przeszkody i zawalczyć o 150 tys. złotych - główną nagrodę w show?

O sobie mówi nieskromnie "ekskluzywny wuefista dla dorosłych", jednak skromności nie można mu odmówić. Wiele razy odebrał od losu lekcje pokory. Jego życie przypomina nieco amerykański sen.

- Moja droga z Tuchowa, z którego pochodzę, do Warszawy była długa i wyboista - wspomina Piotr Szczurek. - Zanim zostałem trenerem, po drodze zajmowałem się chyba wszystkim, czym można było. Od wykładania towaru na półki w sklepach, po pracę na stoisku rybnym czy w hurtowni z warzywami i owocami. Dzięki temu, że tyle po drodze przeszedłem, żyje mi się teraz łatwiej - podsumowuje.



Bez wątpienia sport odegrał w życiu "miejskiego drwala" bardzo dużą rolę.

- Tak naprawdę w sporcie uczymy się przegrywać. Otrzepać się i iść dalej - twierdzi.



Piotrowi nie można odmówić także... konsekwencji! I to nie tylko sportowej! Od pierwszego odcinka "Love Island. Wyspa Miłości" jest wierny atrakcyjnej Stelli. Mimo licznych wzlotów i upadków para idzie po zwycięstwo z miłosnym show Polsatu.





Jak siła, konsekwencja i optymizm zaprocentują na torze w "Ninja Warrior Polska", zobaczymy 30 marca o godz. 20:05 w Polsacie!

