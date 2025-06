Czerwiec to idealny moment, by zmienić nawyki bez zbytniego nadwyrężania portfela. Warzywa i owoce sezonowe nie tylko świetnie smakują, ale są też pełne mocy, której nie da się zamknąć w żadnej tabletce. Po które z nich powinni sięgnąć nadciśnieniowcy? Lista jest naprawdę długa.

Botwina - czerwcowy pogromca nadciśnienia

Wśród wszystkich sezonowych warzyw dostępnych w czerwcu, to właśnie botwina najlepiej wspiera regulację ciśnienia krwi. Młode buraki wraz z liśćmi są prawdziwą bombą odżywczą. Zawierają duże ilości naturalnych azotanów, które w organizmie przekształcają się w tlenek azotu. Ten związek chemiczny działa rozkurczowo na naczynia krwionośne, poprawiając ich elastyczność i ułatwiając przepływ krwi. Ten proces bezpośrednio przekłada się na obniżenie ciśnienia tętniczego.

Dodatkowo botwina dostarcza potasu, magnezu i błonnika, które pomagają usuwać nadmiar sodu z organizmu oraz wspierają funkcjonowanie serca. Najlepiej spożywać ją kilka razy w tygodniu. Nadaje się jako dodatek do każdej zupy, do chłodnika, sałatki, risotto lub jako składnik zielonych koktajli. Regularne włączenie botwiny do diety to prosty, ale bardzo skuteczny krok w naturalnym obniżaniu ciśnienia.

Inne warzywa dla ciśnieniowców dostępne w czerwcu

W czerwcu na straganach królują młode, pełne składników odżywczych warzywa, które nie tylko sycą, ale też wspierają zdrowie serca i naczyń krwionośnych. Dla osób zmagających się z nadciśnieniem kluczowe są te produkty, które dostarczają potasu, magnezu, błonnika oraz naturalnych azotanów. Te składniki działają rozkurczowo na naczynia krwionośne, poprawiają elastyczność tętnic i pomagają usuwać nadmiar sodu z organizmu. Inne warzywa, które poza botwiną powinny znaleźć się w czerwcowym menu osoby z nadciśnieniem to:

szpinak - delikatny, młody i pełen magnezu, działa rozluźniająco na naczynia;

pomidory - zawierają dużo potasu, który pomaga pozbyć się wysokiego ciśnienia oraz likopen, który zmniejsza ryzyko chorób serca;

brokuły - wspierają detoksykację organizmu i zawierają sulforafan chroniący serce;

cebula i szczypiorek - działają przeciwzapalnie i pomagają w regulacji ciśnienia;

ogórki gruntowe - lekkie, moczopędne, wspierające gospodarkę wodno-elektrolitową;

sałaty i roszponka - pełne wody i błonnika, wspomagają oczyszczanie naczyń.

Czerwiec to doskonała okazja, by dołączyć warzywa do każdego posiłku. Sałatki ze świeżych produktów, zupy czy warzywne koktajle są w tym miesiącu dosłownie na wyciągnięcie ręki.

Czerwcowe owoce na ciśnienie - po które warto sięgnąć?

Oprócz warzyw ważną rolę w diecie osób z nadciśnieniem odgrywają owoce. Szczególną wartość mają te sezonowe, które są świeże i z pewnością nie musiały przebyć długiej drogi, by trafić na sklepowe półki. Nie tylko dostarczają antyoksydantów, ale także wspierają naturalne mechanizmy regulujące ciśnienie. W czerwcu zdecydowanymi owocowymi faworytami dla osób z nadciśnieniem są:

truskawki - nie tylko pyszne, ale i pełne potasu, witaminy C oraz antocyjanów. Działają moczopędnie, a jednocześnie chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniem;

czereśnie - zawierają melatoninę, antocyjany i błonnik. Wspomagają regenerację układu krwionośnego i łagodzą stany zapalne;

czarne i czerwone porzeczki - pojawiają się pod koniec czerwca i są niezwykle bogate w witaminę C oraz rutynę, które wzmacniają naczynia i poprawiają krążenie.

Wybierając sezonowe owoce, decyduj się na te najświeższe i postaraj się je zjeść jak najszybciej. Daje to gwarancję, że wyciśniesz z nich więcej właściwości zdrowotnych.

Młoda botwinka to źródło witamin i minerałów 123RF/PICSEL

Ile warzyw i owoców jeść, by realnie zadziałały?

Aby naturalna "terapia z warzywniaka" przyniosła efekty, kluczowa jest regularność. Dieta obfitująca w warzywa i owoce działa prewencyjnie i terapeutycznie, ale tylko wtedy, gdy nie jest epizodyczna. Botwinę warto spożywać 3-4 razy w tygodniu. Może to być zupa, pieczone buraczki z liśćmi lub jako składnik zielonego smoothie.

Inaczej jest z truskawkami i czereśniami, których najlepiej jeść garść dziennie. (ok. 150-200 g). Będą doskonałym dodatkiem do owsianki, sałatki owocowej lub jako samodzielna przekąska. Natomiast szpinak, brokuły, ogórki dobrze komponują się w sałatkach i jako dodatki do obiadu. 1-2 porcje warzyw do każdego posiłku to najlepsza strategia.

