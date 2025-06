Bory Tucholskie: to tutaj zielone bory i lasy w połączeniu z jeziorami i rzekami tworzą spektakularny, przyrodniczy pejzaż. Bory Tucholskie to ponad 250 tys. ha powierzchni, a ich współczesny obraz kształtował się ponad 10 tys. lat temu.

Stolicą tej cennej przyrodniczo krainy jest miasto Tuchola, zamieszkiwane przez niespełna 13 tys. osób. To jedno z najstarszych miast na Pomorzu. Znajduje się w północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego. Malowniczą miejscowość dopełnia rzeka Brda i okoliczne jeziora. Rejon ten nie bez powodu jest idealną przestrzenią do wypoczynku i rekreacji. Innymi atrakcyjnymi miejscami w gminie Tuchola są też Legbąd i Raciąż.

Ostatnio o Tucholi najczęściej mówi się w kontekście powstałej na jeziorze Głęboczek promenady. Nie jest to jednak zwykła promenada, a konstrukcja , która wręcz "wije się" nad taflą wody. Liczy 184 m i została zaprojektowana tak, by kajaki, łodzie i rowery wodne mogły pod nią swobodnie przepływać.

Co warto zobaczyć? Na terenie miasta nie brakuje interesujących miejsc. Jednym z nich jest m.in. budynek urzędu miejskiego. Niegdyś w jego miejscu - od XIV do XVIII wieku - wznosił się zamek zbudowany przez Krzyżaków. W piwnicach obecnego budynku zachowały się jedynie relikty murów, które przypominają tamtym rozdziale historii.

Odwiedzający z pewnością powinni zajrzeć do M uzeum Borów Tucholskich, które mieści się w budynku z przełomu XIX/XX wieku. Obiekt znajduje się u zbiegu ulic Podgórnej i Murowej. Jego architektura nawiązuje do dawnych spichlerzy. W środku znajduje się m.in. sala poświęcona historii miasta, zrekonstruowane dwie izby typowej borowiackiej chaty, część poświęcona faunie i florze Borów Tucholskich i zagadnieniom etnograficznym tego regionu.

Na terenie gminy Tuchola znajduje się miejscowość Dąbrówka, gdzie można zobaczyć kościół p.w. Przemienienia Panskiego z 1768 roku. W kruchcie widnieje informacja, że cześnik zbudował go jako wotum za cudowne ocalenie podczas wojennej potyczki. Kościółek jest drewniany, ale w 1928 roku otynkowano go. Do dzisiaj we wnętrzu zachował się wystrój rokokowy z czasu budowy świątyni.