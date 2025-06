Feta. Okazuje się, że to królowa serów pod względem zdrowia. Ten grecki ser jest doskonałym źródłem łatwo przyswajalnego białka oraz wapnia. To właśnie ten minerał jest kluczowy dla zdrowia kości, zębów i prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego.

Feta to ser dojrzewający, produkowany metodą fermentacji. Dzięki temu zawiera naturalne probiotyki, które wspierają florę bakteryjną jelit, poprawiają trawienie i wzmacniają odporność, a do tego znajdziemy w tym serze sporo witamin i innych minerałów, prócz wapnia.

To parmezan zawiera aż ok. 35-40% białka, a przy tym posiada ogromną dawkę wapnia - około 1,2 g na 100 g sera. To czyni go idealnym wyborem dla osób dbających o kości, zęby i masę mięśniową.