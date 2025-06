Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W piątek na ogół zachmurzenie umiarkowane, ale na północnym zachodzie i zachodzie oraz na południowym wschodzie, spodziewane są przelotne opady deszczu, burze, a lokalnie może pojawić się grad. Termometry wskażą od ok. 23 st. C na północy Polski, ok. 25 st. C w centrum, a najwyższe wartości sięgające ok. 30 st. C będą na krańcach południowo-wschodnich - wskazują eksperci z IMGW. W czasie burz porywy wiatru do 85 km/h.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowanie, w wielu miejscach przelotne opady deszczu oraz burze. Z kolei na południu i zachodzie miejscami silne zamglenie lub mgła.

W sobotę nieco więcej chmur, nadal towarzyszyć nam będą przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie może spaść grad. Temperatura maksymalna od 20 st. C do 25 st. C. Jeszcze cieplej będzie na południowym wschodzie, tam ok. 27 st. C. Zdecydowanie niższa temperatura nad morzem, ok. 16 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków południowych - informuje IMGW.

W niedzielę bez większych zmian w pogodzie. W całej Polsce przelotne opady deszczu, lokalnie pojawią burze, którym może towarzyszyć gradobicie. Na termometrach od 16 st. C na północnym zachodzie, ok. 20 st. C w centralnej Polsce, a najcieplej, bo ok. 26 st. C na południowym wschodzie.

W poniedziałek i we wtorek utrzyma się duże zachmurzenie. Przelotne opady spodziewane są na północy kraju. Zrobi się nieco chłodniej, bowiem termometry wskażą ok. 16 st. C na północy, ok. 19 st. C w centrum do 22 st. C na południu.

W środę w wielu miejscach w Polsce przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie możliwe burze z gradem. Temperatura maksymalna od 14-16 st. C na północy, ok. 18 st. C w centrum, do 22 st. C na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny i porywisty, z kierunków zachodnich.

Czwartek z zachmurzeniem małym i umiarkowanym, lokalnie wzrastającym do dużego. Przelotne opady deszczu prognozowane są zwłaszcza na północnym wschodzie. Na termometrach od 16 st. C do 20 st. C. Chłodniej będzie nad morzem, tam ok. 13-15 st. C.

Jakie pod względem pogody będzie tegoroczne lato? 123RF/PICSEL

Jaka pogoda czeka nas w tegoroczne lato?

W czerwcu w całej Polsce średnia miesięczna temperatura powietrza prawdopodobnie będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Niewykluczone również, że pojawią się pierwsze fale upałów - wynika z eksperymentalnej prognozy długoterminowej IMGW.

Natomiast w kontekście czerwcowej sumy opadów atmosferycznych w kraju, ta najprawdopodobniej będzie zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

W lipcu, jak wskazuje IMGW, na przeważającym obszarze kraju średnia miesięczna temperatura powietrza najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020. Dla tzw. zmarzluchów to zdecydowanie dobra informacja.

Z kolei dla osób planujących wakacyjny urlop nad polskim morzem istotną informacją jest to, że na wybrzeżu możliwa temperatura w zakresie normy. Miesięczna suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

Sierpień również powinien być bardzo ciepły, ponieważ obecne prognozy długoterminowe przewidują, że w tym miesiącu średnia miesięczna temperatura powietrza, na terenie całego kraju, najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z ostatnich, kilkudziesięciu lat (1999-2020). Gdy mowa m.in. o opadach deszczu, to w tym przypadku suma opadów atmosferycznych powinna zawierać się w zakresie normy wieloletniej.

