​Victoria Beckham będzie wysyłać swoje ubrania do przymierzenia

Była członkini zespołu Spice Girls od lat z sukcesem robi karierę w branży modowej. Jedna z najbardziej uznanych współczesnych designerek słynie z kunsztownych, minimalistycznych projektów, utrzymanych w duchu typowo brytyjskiej klasycznej elegancji. Beckham postanowiła teraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom fanek, które chciałyby zaznać odrobiny luksusu i chociaż przymierzyć jej kosztowne kreacje. Dzięki uruchomionej przez jej markę usłudze mieszkanki Londynu, gdzie mieści się flagowy butik projektantki, będą mogły zamówić designerskie ubrania sygnowane nazwiskiem Beckham i przymierzyć je bez obowiązku dokonania zakupu. Cena takiej przyjemności wynosi 15 funtów.

"Dzięki inicjatywie stworzonej z myślą o twojej wygodzie, możesz przymierzyć we własnym domu najnowsze projekty Victorii Beckham. Zamów różne rozmiary i fasony lub skorzystaj z okazji, by wyjść z modowej strefy komfortu. My zwrócimy elementy odzieży, które nie przypadły ci do gustu i z łatwością sfinalizujemy zakup tych ubrań, które ci się spodobają. A wszystko to bez konieczności wychodzenia z domu. W dniu zakupu wybrane przez ciebie ubrania zostaną wyprasowane parownicą, umieszczone w pokrowcu i dostarczone pod twoje drzwi w specjalnej furgonetce" - czytamy na stronie marki. W ofercie znajdują się m.in. sukienki w cenie 1700 funtów oraz żakiety w cenie 1800 funtów.

Jak zaznacza projektantka, inicjatywa nosząca nazwę "Style Concierge" jest przyjazna środowisku. "Usługa jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, a za każdą zarezerwowaną dostawę zostanie posadzone drzewo" - zapewnia Beckham. Dodatkową atrakcją będzie obecność osoby pełniącej funkcję swego rodzaju osobistego stylisty. "Pozostający do twojej dyspozycji konsjerż udzieli ci potrzebnych rad w kwestii wyboru ubrań lub poczeka na zewnątrz, abyś mogła przymierzyć ubrania w wolnej chwili" - czytamy w opisie nowej usługi marki.