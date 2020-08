Victoria Beckham planuje ślub syna w słynnej katedrze

Zarówno projektantka, jak i jej mąż - były gwiazdor futbolu, chcieliby olśnić świat, a zwłaszcza przyszłych teściów swojego syna, ceremonią w iście królewskim stylu. Jak donosi brytyjski dziennik „The Sun”, na miejsce zaślubin wybrali katedrę, w której ślub brali m.in. Lady Di i książę Karol.

Beckhamowie w przeszłości otrzymali od brytyjskiego rządu Order Imperium Brytyjskiego, przyznawany za zasługi dla życia publicznego. Victoria w 2017 roku - za wkład w rozwój przemysłu modowego, Becks - w 2003 r. - za osiągnięcia sportowe.

Co prawda ordery są "tylko" IV klasy (Officer), ale samo wyróżnienie umożliwia parze celebrytów zorganizowanie ślubu Brooklyna i jego narzeczonej Nicoli Peltz w ekskluzywnej Katedrze Św. Pawła. A konkretnie w krypcie kaplicy: Chapel of the Most Excellent Order of the British Empire.

Za ślub w tym miejscu trzeba zapłacić 5 tys. funtów (ok. 23 tys. zł). Minimum, bo sama ceremonia zaślubin kosztuje tu: 3240 funtów. Wybór londyńskiej katedry, jako miejsca ślubu, ma jednak dodatkową cenę - oficjalnie ceremonię można zorganizować najwcześniej w 2022 r. - ze względu na długą listę oczekujących. Chyba że ktoś z tej listy zrezygnuje...

Tym jednak co podobno spędza sen z powiek Victorii Beckham jest to, że w tym samym miejscu odbyły się zaślubiny Lady Di i księcia Karola. A wziąwszy pod uwagę historię ich małżeństwa, nie jest to najszczęśliwsza wróżba.