Victoria Beckham zatruła się rtęcią

Kilka dni temu Robbie Williams wyznał w wywiadzie, że z powodu bogatej w ryby diety zatruł się rtęcią. Teraz dziennik "The Sun" doniósł, że wysoki poziom stężenia tego pierwiastka we krwi wykryto również u Victorii Beckham. W jej wypadku także jest to efekt uboczny częstego jedzenia ryb.

Zdjęcie Victoria Beckham zapłaciła zdrowiem za nadmiar ryb w diecie /FaceToFace /Reporter

Victoria Beckham o tym, że ma podwyższony poziom rtęci we krwi, dowiedziała się, gdy odpoczywała w austriackim SPA. Lekarze zareagowali natychmiast - przepłukali jej wątrobę, żeby pozbyć się toksyn. A sama gwiazda nieco zmodyfikowała swoją dietę. Je więcej łososia, a mniej miecznika i tuńczyka. Jak zapewnia informator dziennika "The Sun", 46-letnia projektantka czuje się teraz świetnie.

Stężenie rtęci w rybach w głównej mierze wynika z zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Najwięcej tego metalu ciężkiego mają w sobie duże, drapieżne ryby, jak np. tuńczyk, węgorz czy dorsz, gdyż wchłaniają one rtęć ryb, które w łańcuchu pokarmowym stoją niżej od nich.

Zatrucie małymi dawkami rtęci może skutkować m.in. osłabieniem, bólem głowy, wypadaniem zębów, zaburzeniami pamięci i koncentracji. Natomiast ostre zatrucie tym metalem ciężkim może prowadzić nawet do zagrożenia życia.

