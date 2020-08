Viola Kołakowska uważa, że zakładanie dzieciom maseczek to przemoc

Znana z kontrowersyjnych poglądów na temat metod walki z pandemią celebrytka znów dała upust swojemu oburzeniu. Tym razem namawia rodziców, żeby masowo zgłaszali do prokuratury doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Chodzi o "zmuszanie do przemocy wobec dzieci". Jej zdaniem formą przemocy jest zakładanie dzieciom maseczek ochronnych.

Zdjęcie Viola Kołakowska nie przestaje zaskakiwać swoimi wypowiedziami /Andras Szilagyi /Getty Images

"Moi drodzy, proponuję, żebyśmy hurtem zadzwonili do a. Rzecznika Praw Dziecka, b. Ministra Sprawiedliwości o podejrzenie popełnienie przestępstwa, czyli o zmuszanie nas do przemocy wobec dzieci. Zróbmy to większą grupą, na spokojnie, damy radę" - zachęca Viola Kołakowska w najnowszej relacji na Instagramie.

To nie pierwszy raz, kiedy celebrytka daje wyraz złości na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa, w którą zresztą nie wierzy i nazywa "plandemią". Kilka dni temu pokazała, również na Instagramie, co zrobiła, gdy ochroniarz nie chciał wpuścić jej do drogerii bez maseczki. Kołakowska założyła na twarz... własne majtki.

Teraz z kolei oburza się, że maseczki muszą nosić też dzieci poniżej czwartego roku życia. Była partnerka Tomasza Karolaka, która ma z nim córkę Leny i syna Leona, zastanawia się, co robić, gdy pociechy protestują przeciwko maseczkom.



"(...) kiedy dziecko powyżej czwartego roku życia nie będzie chciało założyć maski, no bo wiadomo, dzieci nie chcą założyć rajstop, skarpetek i mogą im te kagańce przeszkadzać, nie rozumieją, źle się czują, niektóre mogą mieć problemy z sensoryką (...) Rozumiem, że wtedy my, rodzicie mamy zmusić przemocą je do tego, by nosiły to na twarzy. Mamy je bić? Straszyć? Krzyczeć? Stosować inne formy zastraszające?" - dopytuje celebrytka.

Z każdym kolejnym zdaniem swojego wywodu Kołakowska uderza w coraz bardziej dramatyczne tony. A kończy dramatyczną odezwą do rządzących:

"Jeżeli nie zmusimy dzieci siłą do noszenia, zapłacimy mandat, czy tak? Czy tak, pytam was? Czy macie choć odrobinę serca i rozsądku? Czy tak? Panie premierze? Panie Ministrze Zdrowia? Odpowiedzcie, do cholery!".

