Choć jeszcze kilka dni temu wydawało się, że sezon na kurki dopiero się rozkręca, obecna pogoda stawia pod znakiem zapytania jego dalszy przebieg. Wysokie temperatury i brak opadów mogą doprowadzić do szybkiego zahamowania wzrostu grzybów. Dlatego pasjonaci grzybobrania radzą, by nie czekać z wyprawami do lasu. Jeśli upalna pogoda się utrzyma, to ostatni dzwonek, by nacieszyć się tym sezonem. Pocieszeniem jest to, że nawet jeśli kurki znikną na chwilę, powrót wilgoci może je ponownie pobudzić do wzrostu. Wytrawni grzybiarze zaglądają do lasu już od świtu po każdym wilgotniejszej nocy.