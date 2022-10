Jessica Simpson to znana amerykańska wokalistka, która największą popularnością cieszyła się w latach 2001- 2006. "I wanna love you forever", "With you" czy "A public affair" to tylko niektóre z hitów, które udało się jej wylansować w tamtym czasie. Obecnie Simpson jest znana przede wszystkim z własnej marki modowej i działalności na Instagramie. Celebrytka chętnie dzieli się tam zdjęciami dokumentującymi jej życie zawodowe i prywatne.

Jessica Simpson eksponuje nogi w ultrakrótkich szortach

W ostatnim czasie o Jessice Simpson jest głośno ze względu na ogromną metamorfozę. Na swoim Instagramie chętnie chwali się swoją odchudzoną sylwetką. Tym razem gwiazda postanowiła wyeksponować chude, zgrabne nogi. Gwiazda zapozowała do zdjęcia na Instagramie w ultrakrótkich szortach, do których dobrała buty na platformie.

Twoje cele i zmiana diety w ciągu ostatnich kilku lat naprawdę przekształciły cię w tak wspaniałą, seksowną, zdrowo wyglądającą kobietę. Dobrze wyglądasz, Jessica! zachwycała się jedna z fanek.

"Wyglądasz olśniewająco", "Królowa" czy "Twój styl jest niezrównany" - komplementowali fani.

Jessica Simpson schudła 45 kilogramów w pół roku

O Jessice Simpson wielokrotnie mówiło się w kontekście zaburzeń odżywiania. W przeciągu ostatnich lat celebrytka raz tyła, raz chudła o nie ukrywała, że walka o szczupłą figurę sporo ją kosztuje. Amerykanka przeszła niewiarygodną metamorfozę - w kilka miesięcy schudła 45 kilogramów. Efektami pochwaliła się oczywiście na swoim Instagramie.

- Trzy razy przybierałam na wadze i zrzucałam 45 kilogramów. Nie pomyślałabym, że to kiedyś nastąpi... Ale w końcu spędzam wiosenne ferie w bikini! Ciężka praca, determinacja i miłość do samej siebie - napisała na Instagramie Jessica Simpson.

Jessica Simpson chwali się odchudzoną sylwetką

W połowie października media obiegły zdjęcia Simpson, która pojawiła się na meczu koszykówki w Akademii Sportu w Thousand Oaks, do której uczęszczają jej dzieci. Celebrytka podkreśliła swoją odchudzoną sylwetkę t-shirtem z nadrukiem i obcisłymi rurkami. Stylizację dopełniały buty na koturnie w panterkę i czerwona kurtka.

Zdjęcie Jessica Simpson w pół roku zrzuciła 45 kilogramów. Celebrytka jest nie do poznania / Backgrid/East News / East News

