Katarzyna Cichopek: styl. Od nieśmiałej dziewczynki do ikony stylu

Katarzyna Cichopek jest dziś jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce, której szeroką rozpoznawalność przyniosła rola Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość". Początki jej ekranowej przygody nie należały jednak do najłatwiejszych. Gwiazda często musiała bowiem odpierać ataki krytyki oraz stawiać czoła nieprzyjemnym komentarzom dotyczącym jej wyglądu.

Na przestrzeni lat Katarzyna Cichopek mocno uodporniła się jednak na wszelkie nieprzychylne komentarze, odnajdując swój styl, a kolejno mocno go dopracowując. Dziś ochoczo piastuje zaszczytne miejsce na liście najlepiej ubranych kobiet w Polsce , będąc inspiracją, na której wzorują się miliony Polek.

Bomber jacket będzie w tym sezonie święcić prawdziwe triumfy. To głośny powrót do przeszłości, który już teraz lansuje Katarzyna Cichopek. Wygodna kurtka, będąca symbolem fanów miejskiego stylu, już wkrótce stanie się obowiązkowym elementem każdej garderoby .

W zbliżającym się sezonie bomberkę będziemy nosić przede wszystkim w jej satynowej wersji. Wzorem Katarzyny Cichopek podobny element garderoby pomoże dodać do stylizacji nieco zmysłowości i elegancji, a w odpowiednim, soczystym kolorze wykończy całość odpowiednią, wiosenną dawką optymizmu.

Co ważne, bomberka to prawdziwa królowa uniwersalności. Łączmy ją, podobnie jak Katarzyna Cichopek, z wygodnymi dżinsami, ale nie obawiajmy się również szaleństw - dodając bomber jacket do sukienek w wersji maxi lub długich spódnic. Będzie modnie, kobieco, ale super wygodnie!