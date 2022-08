Lady Louise Windsor w ostatnim czasie dość często pojawiała się w nagłówkach brytyjskich tabloidów. Pisano o niej m.in. po pogrzebie księcia Filipa, gdy do wiadomości publicznej podano, że to właśnie jej mąż Elżbiety II zapisał w spadku swoje ukochane powozy. Wspominano o niej również, w kontekście relacji w małą Charlotte - Louise ma z dziewczynką bardzo dobry kontakt i ponoć uczyła ją rysować.

Louise Windsor rezygnuje z tytułu księżniczki

O Louise mówiło się też, gdy kilka miesięcy temu skończyła 18 lat i ogłosiła, że nie będzie nosiła przysługującego jej tytułu księżniczki.

Tutaj należy poczynić małe wyjaśnienie. Rodzice Louise - hrabia Edward i hrabina Sophie przed laty zdecydowali, że ich dzieci nie będą nosiły książęcych tytułów od urodzenia, ale o posługiwaniu się nimi zdecydują samodzielnie, gdy skończą 18 lat. "Nasze dzieci prawdopodobnie będą musiały pracować i zarabiać tak samo, jak każdy obywatel. Chcemy je do tego przyzwyczaić, więc podjęliśmy decyzję, żeby nie używały tytułu Jej Książęca Wysokość" - tłumaczyła przez laty hrabina Sophie w "Sunday Times".

Gdy Louise osiągnęła pełnoletniość musiała więc podjąć decyzję: przyjąć tytuł i część obowiązków po księciu Harrym, czy wejść w dorosłość jako "zwykła" dziewczyna. 18-latka zdecydowała się na drugą opcję: odmówiła przyjęcia tytułu, a w wakacje poszła do pracy.

"Nie mogłem uwierzyć, że to Louise"

Jak donoszą zagraniczne media, Louise znalazła posadę w centrum ogrodniczym, gdzie prawdopodobnie zarabia minimalną stawkę. Jej widok budzi zaś spore zdziwienie wśród klientów sklepu.

"Wiem, że koszty życia ostatnio bardzo wzrosły, ale nie spodziewałem się, że zobaczę wnuczkę królowej, pracującą w centrum ogrodniczym" - cytuje jednego z nich "The Sun". "Nie mogłem uwierzyć, że to Louise, musiałem spojrzeć dwa razy".

Wygląda na to, że Louise doskonale radzi sobie w nowej roli. "Louise była bardzo uprzejma i otwarta. Wydawało się, że naprawdę lubi tę pracę" - cytuje swojego rozmówcę "The Sun".

Mimo, że Louise dobrze czuje się w wakacyjnej pracy, jest to rzecz jasna tymczasowa aktywność. Jesienią córka Elżbiety II rozpocznie naukę na wyższej uczelni. Prawdopodobnie będzie to University of St. Andrews - uniwersytet, na którym poznali się księżna Kate i książę William.

