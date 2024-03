Co ukrywa rodzina Middletonów? Księżna Kate jest otoczona najbliższymi

Brytyjska rodzina królewska to nie tylko najważniejsze osoby w kraju i najbardziej popularni członkowie monarchii, ale to także ich dalsza rodzina, która nie zawsze zachowuje się tak, jakby życzyli sobie tego sami royalsi.

Tym razem jednak to nie rodzina Meghan Markle budzi kontrowersje, a... rodzina księżnej Kate ! Zamieszanie wprowadził wujek księżnej Kate, Gary Goldsmith, który podczas występu w programie Celebrity Big Brother UK odmówił udostępnienia zbyt wielu szczegółów na temat swojej siostrzenicy, ale potwierdził, że w czasie jej trwającej rekonwalescencji jest w dobrych rękach.

Okazuje się też, że Gary jest w stałym kontakcie z resztą rodziny Middleton . Rozmawiał on zarówno z mamą Kate, Carole Middleton, jak i jej siostrą Pippą Middleton, i potwierdził, że podczas jej rekonwalescencji zapewniona jest Kate "najlepsza opieka na świecie". Cała rodzina Middleton zjednoczyła się, zostawiając inne sprawy na później, by poświęcić czas Kate.

"Będzie potrzeba trochę czasu, aby dojść do siebie" - zaznaczył jednak Gary.

Gary Goldsmith wyjawił także, że "Jest powód, dla którego rodzina nie mówi o zaistniałej sytuacji". To zdanie mogło wywołać poruszenie, ale wujek księżnej Kate szybko wyjaśnił, że zwyczajnie chodzi o prawo do prywatności i spokoju Kate .

Co dzieje się z księżną Kate? Gary Goldsmith uchylił rąbka tajemnicy

Sam wuj księżnej Kate rozumie to jednak w pełni i podkreślił, że podoba mu się zaangażowanie Kate oraz to, że na pierwszym miejscu zawsze stawia swoje dzieci. Według Gary'ego to postawa godna pochwały.