Wygląd Natalii Szroeder zaniepokoił fanów

Od kiedy Natalia Szroeder występuje na scenie, jeszcze nigdy nie była tak szczupła. Martwi to jej sympatyków. Piosenkarka uspokaja ich, że czuje się dobrze i nie jest teraz na żadnej diecie.

Zdjęcie Natalia Szroeder już tak nie wygląda! /Adam Jankowski /Reporter

Szroeder zamieściła ostatnio na swoim Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w dopasowanym topie i dżinsowych szortach. Stylizacja ta nie pozostawiła zbyt dużego pola do wyobraźni. Wręcz uwypukliła w jakiej jest formie.

Poza komentarzami w stylu "Przepiękna!", pojawiły się też opinie mniej przychylne: "Ale chuda aż strach", "Coś zbyt chude te nóżki"... Już wcześniej fani dociekali, czy aby Natalia nie choruje na anoreksję.

Tego typu komentarze skłoniły Natalię do zabrania głosu. "Bardzo mi miło, że się martwicie, Drodzy moi. Ale ja się dobrze ze sobą czuję i mam się dobrze. Jem normalnie, nie odchudzam się, nie jestem na diecie, po prostu tak wyglądam, taka moja natura już. Więc uspokajam Was, bo nie ma o co się bać. Niech sobie każdy w talii ma tyle, ile chce i lubi, jo?" - piosenkarka zwróciła się do osób zatroskanych o jej zdrowie.

W odpowiedzi na wpis gwiazdy, jedna z instagramerek dokładniej wyjaśniła, skąd bierze się niepokój wśród jej fanów. "Natalia wydaje mi się, że niektórzy nie przywykli do tego, jak wyglądasz, bo był czas, kiedy miałaś o wiele więcej ciałka i pewnie stąd to zdziwienie wszystkich i podejrzenie, że się odchudzasz itp. Nietrudno znaleźć takie zdjęcia, na których wyglądasz dużo pełniej" - konstruktywny głos w dyskusji zmniejszył jej temperaturę.

