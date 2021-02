W ciągu dnia duże lody, wieczorem meksykańska uczta – Klaudia Halejcio w ciąży nie przejmuje się dietą i spełnia wszystkie swoje kulinarne zachcianki. Jednak jej fanom nie do końca się to podoba – ostrzegają aktorkę, żeby nie jadła tak dużo, bo to niezdrowo i nadmiernie przytyje w ciąży.

Zdjęcie Klaudia Halejcio bardzo cieszy się, że niedługo zostanie mamą /AKPA

O tym, że spodziewa się dziecka, Klaudia Halejcio poinformowała swoich fanów na Instagramie w walentynki. Opublikowała wówczas zdjęcia, na których razem ze swoim partnerem Oskarem ogląda wydruk ciążowego USG.

"Na taką rolę czekałam całe życie! To niesamowite, jaka jestem szczęśliwa. Chyba nawet nie potrafię ubrać tego w słowa, by wyrazić swoje szczęście!!! Cierpliwie przygotowywałam się, żeby Wam o tym powiedzieć. Teraz, kiedy mogę się podzielić z Wami tą wspaniałą wiadomością - czuję się niesamowicie! Aaaa.... będę Mamą!" - napisała wtedy pod zdjęciem szczęśliwa aktorka.

Od tego momentu gwiazda chętnie dzieli się z fanami szczegółami swoich przygotowań do roli mamy. Opowiada, jakie poradniki czyta, jak się czuje, a nawet o tym, że choć to już piąty miesiąc ciąży, to nadal nie wie, jakiej płci będzie jej dziecko, bo maluszek podczas każdego USG tak się układa, że lekarz nie jest w stanie tego stwierdzić.

Aktorka nie ukrywa również tego, że w czasie ciąży pozwola sobie na więcej w kwestii jedzenia. Pochwaliła się więc fanom na instastory, że z okazji pięknej pogody zjadła ogromną porcję lodów, potem zrelacjonowała także wieczór filmowy, który spędziła z koleżanką przy stole bogato zastawionym meksykańskimi potrawami.