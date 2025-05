Czy sok pomidorowy jest zdrowy? Takie substancje zawiera

Mimo że sok pomidorowy nie jest tak popularny jak inne soki (na przykład jabłkowy lub pomarańczowy), to warto po niego sięgać. Napój zawiera mnóstwo prozdrowotnych składników odżywczych. Mowa tutaj nie tylko o witaminach i minerałach (witaminie A, witaminie C, witaminach z grupy B, magnezie czy wapniu), ale również przeciwutleniaczach.

Jednym z takich związków jest likopen , który uczestniczy w redukowaniu liczby wolnych rodników, a tym samym zmniejsza stres oksydacyjny będący źródłem wielu poważnych schorzeń. Wspomniany przeciwutleniacz może również korzystnie oddziaływać na regenerację wątroby.

Sok pomidorowy zawiera także sporą ilość potasu africaimages.com (Olga Yastremska, Africa Images) 123RF/PICSEL

Sok pomidorowy zawiera także sporą ilość potasu. Pierwiastek ten bierze udział między innymi w regulowaniu ciśnienia krwi, a także wspomaga funkcjonowanie układu nerwowego. Potas zapewnia również prawidłową pracę mięśni oraz odgrywa ważną rolę w zachowaniu równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie.

Warto też wspomnieć o tym, że sok pomidorowy stanowi doskonały wybór dla osób dbających o linię. To produkt niskokaloryczny - w 100 ml napoju znajduje się około 17 kcal.

Te osoby nie powinny sięgać po sok pomidorowy. Istotne przeciwwskazania

Choć sok pomidorowy to bardzo zdrowy napój, to jednak nie każda osoba może sobie pozwolić na jego beztroskie spożywanie. Mowa tutaj przede wszystkim o alergikach, u których wypicie soku może skończyć się nieprzyjemnymi reakcjami alergicznymi. Co ważne, chodzi tutaj nie tylko o osoby uczulone na pomidory.

W sklepach można natknąć się na wiele wariantów tego napoju - na przykład z ziołami. Z tego względu przed zakupem warto zapoznać się z informacjami na etykiecie, by upewnić się, czy w produkcie nie znajdują się składniki, na które jesteśmy uczuleni.

Sok pomidorowy to jeden z najbardziej wartościowych soków 123RF/PICSEL

Z soku pomidorowego powinny także zrezygnować osoby z wrzodami żołądka, kamieniami w nerkach bądź woreczku żółciowym lub cierpiących na schorzenia związane z nerkami. Warto również wiedzieć, że soku pomidorowego nie powinno się łączyć z pewnymi produktami. Mowa tutaj o wyrobach bogatych w żelazo - ów pierwiastek może zmniejszyć ilość wchłanianego likopenu, a tym samym zminimalizować jego dobroczynne działanie.

Jak zrobić domowy sok pomidorowy? Przepis jest banalnie prosty

Samodzielnie przygotowanie domowego soku pomidorowego jest banalnie proste. Najpierw należy zaopatrzyć się w dojrzałe pomidory. Najlepiej wykorzystać taką ilość, która wypełni prawie cały garnek. Pomidory dokładnie myjemy, a następnie kroimy, umieszczamy we wcześniej przygotowanym garnku i miażdżymy za pomocą tłuczka do ziemniaków. Całość gotujemy na małym ogniu, od czasu do czasu dokładnie mieszając.

Gdy pomidory całkowicie się rozpadną, zdejmujemy je z palnika, a następnie, z pomocą gęstego sitka, przecieramy je stopniowo do drugiego garnka. Na sitku powinny pozostać skórki i pestki. Zagotowujemy sok, a potem przelewamy go do wyparzonych butelek bądź słoików. Opcjonalnie możemy doprawić napój niewielką ilością soli bądź bazylii.

Jak często powinno się pić sok pomidorowy? Osoby, które nie mają żadnych przeciwwskazań, mogą spożywać mniej więcej jedną szklankę soku dziennie.

