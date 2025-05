Aronia, przez swój specyficzny cierpki smak, zdecydowanie nie cieszy się popularnością. Jest to jednak prawdziwa skarbnica cennych składników. Owoce zawierają ogromną ilość antyoksydantów, polifenoli, witaminę C, prowitaminę A (karotenoidy) oraz minerały - potas, magnez, wapń.

To właśnie bogatemu wnętrzu zawdzięcza swoje niezwykłe właściwości prozdrowotne, które od wieków były wykorzystywane w medycynie ludowej. Dziś nauka potwierdza to, co nasze babcie wiedziały intuicyjnie - aronia to moc natury ukryta w małej jagodzie.