Żółciak siarkowy - co to za grzyb?

W tym przypadku poszukiwań nie skupiamy na runie leśnym. Żółciak siarkowy to gatunek hubowatego grzyba nadrzewnego. Najczęściej pojawia się na pniach drzew liściastych, w tym dębów, topoli, wiązów, wierzb i brzóz . Z ich punktu widzenia jest pasożytem, który doprowadza do brunatnej zgnilizny. Dla grzybiarzy stanowi jednak niemałą gratkę.

Żółciak siarkowy, znany także jako huba siarkowa, huba żółta i żagiew Rostafińskie go , charakteryzuje się szybkim wzrostem. Tworzy duże, mięsiste owocniki , które zazwyczaj przybierają półkoliste lub wachlarzowate kształty. Średnica pojedynczego "kapelusza" może wynosić od 5 do nawet 25 cm . Znakiem rozpoznawczym jest żółta barwa, którą cechują się młode, najbardziej wartościowe okazy. Z biegiem czasu grzyby stają się jaśniejsze, przebierając kremowy kolor. W takim przypadku zbiory lepiej sobie darować. Dlaczego?

Pierwszym krokiem w kuchni jest oczyszczenie i podgotowanie żółciaka siarkowego przed dalszą obróbką, niezależnie od tego, czy zamierzamy go smażyć, dusić, czy marynować. To kluczowy warunek bezpiecznego jedzenia grzybów. Jeśli gotujemy go w całości, powinno zająć to 30 minut. Po pokrojeniu na mniejsze plastry wystarczy gotowanie przez kwadrans.