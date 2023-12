Książę William zdradził księżną Kate?

Gwiazdy Meghan i Harry planują przeprowadzkę? Informator zdradził szczegóły ich decyzji W 2019 roku pojawiły się medialne doniesienia, które sprawiły, że księżna Kate i książę William przestali uchodzić za małżeństwo idealne. Brytyjski taboid zarzucił przyszłemu królowi zdradę. Miał się on dopuścić romansu z przyjaciółką żony - Rose Hanbury.

Domniemana kochanka Williama jest żoną starszego od 24 lata markiza Davida Cholmondeleya. Wraz z mężem pojawiała się na uroczystościach organizowanych przez brytyjską elitę. Po tym, jak zakończyła się jej przyjaźń z Kate, nieco odpuściła pojawianie się wśród royalsów, a więc nic dziwnego, że jej obecność na koronacji króla Karola III była szeroko komentowana.

Zdjęcie Ekspert jest zdania, że milczenie w kwestii romansu zdecydowanie nie pomaga Kate i Williamowi / Jacob King/Press Association/East News / East News

Królewskie ekspert o romansie Williama. Wskazał, gdzie popełnił błąd

Pojawienie się doniesień o romansie Williama z Rose Hanbury wywołało spore poruszenie wśród Brytyjczyków. Następca tronu nie zdecydował się jednak ich zdementować. Jego decyzja jest niezrozumiała dla królewskiego eksperta, który właśnie wydał książkę o royalsach. "Niestety, jeśli plotka zostanie pozostawiona sama sobie, może wykonać 20 okrążeń dookoła świata, zanim zdążysz pomyśleć o tym, jak chcesz się do niej odnieść" - powiedział Omid Scobie w rozmowie z ET.

Ekspert jest zdania, że milczenie w tej kwestii zdecydowanie nie pomaga książęcej parze. "Nigdy się do tego nie odnieśli, dlatego plotki nie ucichną, mimo że nie ma dowodów na to, że są prawdziwe".

Zdjęcie Brytyjski taboid zarzucił przyszłemu królowi zdradę / Ben Birchall/Associated Press/East News / East News

Omid Scobie postanowił również zwrócić uwagę na zachowanie Pałacu Buckingham. Stwierdził, że w celu uciszenia doniesień medialnych wystawiono prasie Meghan i Harry’ego niczym "kozły ofiarne". Dodał, że plotka o romansie nie ma nic wspólnego z prawdą. "Ze względów prawnych jest tak wiele rzeczy, w które nie można się zagłębiać, ale uważałem, że jest to naprawdę ważne, mimo że plotka to plotka. I naprawdę nie widzę dowodów na to, że jest w tym coś więcej" - powiedział ET królewski ekspert.

