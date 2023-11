Meghan i Harry planują przeprowadzkę? Informator zdradził szczegóły ich decyzji

Oprac.: Dagmara Kotyra Gwiazdy

Meghan Markle i książę Harry kilka lat temu zdecydowali się na przeprowadzkę do Stanów Zjednoczonych. Obecnie mieszkają w Montecito w Kalifornii, ale wszystko wskazuje na to, że już niedługo spakują walizki i po raz kolejny zmienią miejsce zamieszkania. Informator postanowił zdradzić, co planuje książęca para.

Zdjęcie Meghan i Harry już planują kolejną przeprowadzkę / Backgrid/East News / East News