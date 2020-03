Żona Toma Hanksa zaraziła koronawirusem dziennikarza

Tom Hanks i jego żona Rita Wilson to wciąż najsłynniejsze ofiary wirusa COVID-19. Aktorska para przebywa obecnie w Australii, gdzie poddała się kwarantannie.

Zdjęcie Tom Hanks i Rita Wilson przechodzą kwarantannę / Steve Granitz/WireImage /Getty Images

Badaniu poddano też osoby, z którymi małżonkowie spotykali się w ostatnich dniach. Jedną z nich jest dziennikarz Richard Wilkins, którego test na obecność koronawirusa przyniósł wynik dodatni.

Reklama

65-letni Richard Wilkins to dziennikarz stacji telewizyjnej Channel 9. 7 marca spotkał się on z Ritą Wilson zaraz po jej zakończonym koncercie, który został zorganizowany w gmachu słynnej opery w Sydney. Zaśpiewała na nim piosenki ze swojej płyty "Halfway to Home".



W niedzielę 15 marca za pośrednictwem Twittera, Wilkins poinformował, że wyniki badań potwierdziły jego zarażenie koronawirusem.

- Hej, szczere dzięki za wszystkie wiadomości. Naprawdę bardzo to doceniam. Zostałem zbadany na tę rzecz, o której wszyscy mówią i wynik okazał się dodatni. To bardzo dziwne uczucie. Czuję się zdrowy na 100%. Nie mam absolutnie żadnych objawów - napisał Wilkins.