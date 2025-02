Karta Rydwan.

W relacjach prywatnych trzeba będzie ruszyć z kopyta, intensywnie pchać sprawy do przodu. To jest moment, by przejąć inicjatywę. Nie czekaj na czyjś ruch. Jeśli jest taka szansa, wyjdź szczęściu naprzeciw, a jeśli ktoś ewidentnie nie rokuje na przyszłość, uciekaj ku zieleńszej trawie. W finansach rozważ zmianę pracy, przejście "na swoje", podróż. W zdrowiu uważaj na chorobę lokomocyjną.



Horoskop przygotowała wróżka Diana Ciszewska